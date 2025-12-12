Kviečiame gyventojus į Klaipėdos rajono priemiestinių teritorijų urbanistinio tyrimo pristatymą

Klaipėdos rajone esančios Klaipėdos priemiestinės teritorijos dėl sparčios urbanistinės plėtros susidūrė su iššūkiais: gyvenimo kokybė neatitinka gyventojų lūkesčių, plėtra vyksta netolygiai, trūksta inžinerinės ir socialinės infrastruktūros.
Šiuo tyrimu siekiama įvertinti ir pasiūlyti, kaip toliau vystyti priemiestines teritorijos. Tyrimas buvo pradėtas vasarą, rudenį teritorijos analizės ir vystymo scenarijai aptarti su gyventojais. Gruodžio 16 dieną 18 val. nuotoliu bus pristatomos teritorijos vystymo rekomendacijos. Planuojama susitikimo trukmė – 1 valanda.
Susitikimo nuoroda https://bit.ly/3KRfwPc. Nuoroda skelbiama ir savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Projektai“, „Vykdomi projektai“, „Klaipėdos rajono savivaldybės vakarinės dalies priemiesčio teritorijų tvarios plėtros strategijos sukūrimas“.
Susitikimo ID: 338 407 485 958 34
Slaptasis kodas: oW6Xu3hL
Tyrimą užsakė Klaipėdos rajono savivaldybė, jį rengia urbanistų studija MB „Pupa-strateginė urbanistika“. Kontaktai: [email protected], +370 687 90935, www.pu-pa.eu.
Su projekto darbine medžiaga, analizėmis ir scenarijais galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Projektai“, „Vykdomi projektai“.
