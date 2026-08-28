Kviečiame susipažinti su „Saulės“ mokyklos priestato projektiniais sprendiniais

Naujas dviejų aukštų pradinukų ugdymui skirtas pastatas su rūsiu bus statomas šiaurinėje „Saulės“ mokyklos sklypo dalyje. Čia planuojama įrengti 12 pradinių klasių po 24 mokinius, tad iš viso mokykloje galės mokytis 288 vaikai.
„Vien „Saulės“ mokykla yra didžiulė investicija į Sendvario seniūnijos švietimo infrastruktūrą, tačiau jau ją statant žinojome, kad ateityje reikės ir daugiau vietų mokiniams, todėl iš anksto planavome tolesnę mokyklos plėtrą. Dabar šie planai įgauna vis konkretesnį pavidalą – nuosekliai judame pirmyn su naujo pradinukams skirto pastato projektu. Norime, kad čia būtų sukurta ne tik šiuolaikiška ugdymo infrastruktūra, bet ir patogi, saugi, vaikų poreikiams pritaikyta aplinka su erdvėmis mokytis, sportuoti ir leisti laiką“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Ne tik klasės – erdvės ir sportui, renginiams bei poilsiui
Projektuojant naująjį pastatą daug dėmesio skirta įvairioms mokinių veikloms. Pirmajame aukšte prie pagrindinio įėjimo numatytas erdvus holas su atviru amfiteatru, valgykla ir virtuve, renginių salė. Čia taip pat bus įrengti mokyklos vadovybės ir mokytojų, psichologo bei sveikatos priežiūros specialisto kabinetai. Vakarinėje pastato dalyje projektuojama sporto salė su persirengimo, dušų ir inventoriaus patalpomis.
Antrajame aukšte, be pradinių klasių, numatyti STEAM ir informatikos kabinetai, logopedo ir socialinio pedagogo kabinetai, o centrinėje pastato dalyje – biblioteka su skaitykla. Klasės išdėstytos taip, kad jose būtų kuo daugiau natūralios šviesos ir kuo mažiau triukšmo iš aktyvesnių mokyklos zonų. Bendrosiose erdvėse numatomi platesni koridoriai, holai ir aktyvaus poilsio vietos prie klasių.
Pastatas bus pritaikytas ir vaikams su negalia – tarp pirmojo ir antrojo aukštų bus galima judėti liftu.
Lauke – sporto, žaidimų ir mokymosi erdvės
Nemažai naujovių numatyta ir teritorijoje prie mokyklos. Šalia priestato projektuojama universali maždaug 580 kv. metrų sporto aikštelė. Joje numatytos erdvės kvadratui ir tinkliniui, mini krepšiniui ir mini futbolui, taip pat 25 metrų ilgio bėgimo takas su dviem takeliais.
Mokyklos teritorijoje taip pat atsiras aktyvaus ir stalo žaidimų vietos, o vidiniame kieme – terasinė lauko klasė-amfiteatras, kuri galėtų būti naudojama ir poilsiui bei renginiams.
Prie įėjimo – vietos trumpam sustoti
Projektiniuose pasiūlymuose sprendžiamas ir atvykimas į mokyklą. Prie naujojo pastato numatytos 29 automobilių stovėjimo vietos, iš kurių šešios būtų skirtos elektromobiliams, dvi – žmonėms su negalia.
Dar penkios trumpalaikio sustojimo vietos planuojamos įrengti prie pagrindinio įėjimo. Jos skirtos tėvams, atvežantiems ar pasiimantiems vaikus, kad šie galėtų saugiai įlipti į automobilį ar iš jo išlipti. Prie pastato taip pat projektuojama 15 dviračių stovėjimo vietų.
Automobilių stovėjimo zonas nuo pastato numatyta atskirti želdinių juostomis ir pėsčiųjų takais. Į mokyklos teritoriją automobiliai patektų per esamą įvažiavimą iš Agilos gatvės.
Rūsyje numatyta priedanga
„Saulės“ mokyklos priestato rūsyje projektuojama ir apie 295 kv. metrų ploto priedanga. Ji būtų pritaikyta ne mažiau kaip 196 žmonėms, o patekimas į ją – ir riboto judumo asmenims. Priedangoje numatytas avarinis išėjimas, mechaninis vėdinimas, apšvietimas, garso ir šviesos signalizacija bei galimybė užtikrinti rezervinį elektros energijos tiekimą.
Pats mokyklos pastatas projektuojamas A++ energinio naudingumo klasės. Šildymui numatomi šilumos siurbliai, patalpų vėdinimui – sistemos su rekuperacija, taip pat projektuojamos patalpų vėsinimo sistemos.
Kviečiame susipažinti ir teikti pasiūlymus
Su projektiniais pasiūlymais gyventojai gali susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai-apie-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima/ arba, iš anksto susitarę, UAB „Projektų ekspertai“ patalpose Kaune iki rugsėjo 11 d.
Pasiūlymus dėl projekto galima teikti elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g. 19-341, LT-51230 Kaunas. Pasiūlymai priimami visą visuomenei susipažinti su projektu skirtą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.
Viešas projektinių pasiūlymų pristatymas vyks rugsėjo 15 d., 15 val., nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9380363415744?p=pK2KJ6zGmaLq63Z5N0.
Kviečiame gyventojus dalyvauti, susipažinti su numatomais sprendiniais ir užduoti rūpimus klausimus projekto rengėjams.
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