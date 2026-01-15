Laisvės gynėjams – paminklas iš ledo

„Mūsų darželio kieme nušvito ypatinga trispalvė. „Smalsučių“ grupės ugdytiniai, minėdami Laisvės gynėjų dieną, iš sniego ir ledo sukūrė simbolinį atminimo paminklą. Vaikai ne tik kantriai spalvino ledo luitelius ir dėliojo juos į vieningą ratą, bet ir mokėsi apie tai, kodėl ši diena mums tokia svarbi. Geltona, žalia ir raudona spalvos sniego fone primena mums apie drąsą, laisvę ir bendrystę“, – džiaugėsi lopšelio-darželio atstovė.
Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktorė Marina Degtiar teigė, kad idėja sukurti šiuos kūrinius kilo priešmokyklinės grupės auklėtojoms ir jų padėjėjoms.
Ledo luitai buvo sukurti panaudojus jogurto indelius. Į juos buvo pripilta vandens, po to jie buvo užšaldyti. Gedimino bokštą simbolizuojantis luitas buvo sukurtas panašiai – į indą pripilta vandens, jis buvo paliktas užšalti šaldiklyje.
„Iš pradžių skaniai pavalgėme, o paskui eksperimentavome. Kalbėjome apie Lietuvos trispalvę, viską prisiminėme ir prisidėjome prie gražios akcijos“, – sakė M. Degtiar.
Anot pašnekovės, šiuo metu darbeliu džiaugiasi prie jo prisidėję vaikai, taip pat jų tėveliai, auklėtojos.
„Vaikams sudėtinga kalbėti šia tema, ją suprasti, o čia – smagu, suprantama, ir dar kyla pasididžiavimas, kad jie patys tai padarė. Prisijungėme ir prie žvakučių akcijos. Viskas gražiai pavyko“, – pažymėjo M. Degtiar.
Iki vasario 16-osios bus bandoma sukurti ir dar vieną kūrinį iš ledo ir sniego. Tačiau tai priklausys nuo oro sąlygų.
„Iš pradžių buvo sumanymas gal net geležinį vilką sukurti, bet vilkas truputį per sudėtinga, o Gedimino stulpus iš permatomų ledo gabaliukų gal ir pavyks sudėti“, – svarstė M. Degtiar.
