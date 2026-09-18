„Laluna“ – „Dabar mūsų daugiau“

Naują sezoną „Laluna“ pradeda po vasaros, kuri radijo stočiai buvo ypatinga. Vasaros pabaigoje „Laluna“ atšventė savo 31 – ąjį gimtadienį ir pristatė savo dažnį Šilutėje – nuo rugpjūčio radijo programa pradėta transliuoti 88,9 MHz dažniu. Klaipėdoje bei aplinkiniuose miestuose „Lalunos“ galima klausytis 94,9 MHz dažniu.
Naujojo sezono šūkis „Dabar mūsų daugiau“ turi ir labai konkrečią reikšmę. Daugiau „Lalunos“ klausytojų, daugiau Vakarų Lietuvos, daugiau istorijų, muzikos, informacijos, žaidimų ir progų susitikti su savo klausytojais.
„Vasarą išgyvenome labai intensyviai ir mums ji buvo ypatinga. Pristatėme „Laluną“ Šilutėje, susitikome su naujais klausytojais ir žengėme dar vieną svarbų žingsnį į priekį. Dabar į rudenį žengiame su dideliu entuziazmu ir tikrai nestabdome“, – sako „Lalunos“ komanda.
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