„Laluna“ kartu su „Neptūnu“ žengia į naują sezoną

„Lalunai“ svarbus Klaipėdos sportas
„Laluna“ yra Klaipėdoje įsikūrusi radijo stotis, todėl natūralu, kad miesto gyvenimas, jo žmonės ir čia vykstantys procesai yra svarbi radijo eterio dalis. Sportas – ne išimtis. Klaipėdos komandos turi savo sirgalių bendruomenes, tradicijas ir istoriją, o jų pasiekimai tampa svarbūs visam miestui.
Dėl šios priežasties „Laluna“ džiaugiasi atnaujinusi partnerystę su „Neptūnu“ ir naująjį krepšinio sezoną pasitikdama kartu su viena iš labiausiai klaipėdiečių palaikomų miesto komandų.
„Neptūno“ sezoną „Lalunos“ klausytojai galės sekti ne tik arenoje, bet ir radijo eteryje. Apie komandą, jos rungtynes ir svarbiausias sezono aktualijas bus kalbama „Lalunos“ programose, o krepšinio tema taps dar viena galimybe klausytojams būti arčiau to, kas vyksta jų mieste.
Daugiau krepšinio ir galimybių būti arčiau komandos
Atnaujinta partnerystė su „Neptūnu“ klausytojams suteiks ne tik daugiau informacijos apie krepšinį. „Lalunos“ eteryje bus galima laimėti ir bilietus į „Neptūno“ rungtynes.
Tai galimybė radijo klausytojams tapti tiesioginiais komandos sezono dalyviais – išgirsti apie artėjančias rungtynes ir savo palaikymą komandai perkelti į areną.
„Laluna“ kartu su „Neptūnu“ šį sezoną kvies sekti komandą, palaikyti ją svarbiausiose rungtynėse ir kartu džiaugtis pergalėmis. O kai rungtynių baigtis pareikalaus kantrybės, tikime, kad klaipėdiečių palaikymas nesumažės.
Palaikome savo miesto komandas
„Neptūnas“ nėra vienintelė Klaipėdos sporto komanda, su kuria bendradarbiauja „Laluna“. Radijo stotį sieja partnerystė ir su Klaipėdos rankinio klubu „Dragūnas“.
„Lalunai“ svarbu palaikyti savo miesto sportą ir skirti dėmesio komandoms, kurios buria žmones aplink bendrą tikslą. Būtent toks ryšys su Klaipėda ir jos žmonėmis yra viena svarbiausių radijo stoties veiklos dalių.
Naująjį sezoną „Laluna“ pradeda linkėdama „Neptūnui“ sėkmės, stipraus sezono ir kuo daugiau progų Klaipėdos sirgaliams kartu džiaugtis komandos pergalėmis.
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