Liaudiško pamaldumo tyrėjui – konferencija

Šiemet A. Motuzui būtų sukakę 70 metų, iš gyvenimo jį 2019 metais išplėšė sunki liga. Prisimindami jo darbus KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedros darbuotojai surengs jam skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Dangaus Karaliene šviesi“.
Vienas konferencijos organizatorių kunigas dr. Saulius Stumbra paaiškino, kad liaudiškasis pamaldumas yra mūsų krikščioniškojo tikėjimo išraiška gyvenime. Juk kiekviena tauta į krikščioniškojo tikėjimo apeigas įpina ypatingus savo etninės grupės ar kultūros aspektus. Būtent šios ypatingos pamaldumo formos ir buvo dr. A. Motuzo tyrimų objektas.
A. Motuzas yra išugdęs nemažai žymių tradicinės katalikų bei Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų religinės muzikos tyrinėtojų.
„Profesorius savo akademinę kelionę pradėjo Klaipėdoje, dirbo Kretingos Šv. Antano religijos studijų institute, Kauno VDU teologijos fakultete, Telšių, Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijose. Daugiausiai krikščioniškojo liaudies paveldo jis užrašė Žemaitijoje. Jo paties ir kartu su studentais surinkta, užrašyta ir apibendrinta medžiaga yra unikali, nes iki tol giesmės, liaudiškojo pamaldumo praktikos būdavo ignoruojamos. A. Motuzo asmenybė mažai žinoma ir per mažai įvertinta“, – pasakojo S. Stumbra.
Liaudiškasis pamaldumas yra mūsų krikščioniškojo tikėjimo išraiška gyvenime.
Konferencijos globėjas – Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
Pranešimus skaitys dr. S. Stumbra, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojos Aušra Žičkienė ir Gražina Kadžytė, KU profesorius habil. dr. Rimantas Sliužinskas, kunigas dr. Andrius Vaitkevičius, kunigas Egidijus Kumža, dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė iš VDU Humanitarinių mokslų fakulteto, Ukrainos P. I. Čaikovskio Nacionalinės muzikos akademijos profesorė dr. Olena Ševčiuk, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, Liublino Jono Pauliaus II katalikiškojo universiteto Menų studijų instituto docentė dr. Kinga Strychaž-Bogač, kunigas dr. Nerijus Pipiras ir KVK dėstytoja Lina Pudžiuvelytė-Plienienė.
Renginio metu skambės dr. A. Motuzo užrašytos giesmės. Jas ir kitus liaudiškojo pamaldumo elementus pristatys „Šv. Cecilijos“ sakralinės muzikos ansamblis iš Šiaulių, kuriam vadovauja profesoriaus sesuo Rolanda Kalakauskienė.
Naujausi komentarai