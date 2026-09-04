LTG: rusiškų grūdų tranzitas iš Kaliningrado per Klaipėdą nėra draudžiamas, tai reguliuoja ES teisė

Anot jos, dalis rusiškų grūdų produkcijos gabenama tranzitu iš Kaliningrado per Klaipėdos uostą į trečiąsias šalis.
„Apie 90 proc. „LTG Cargo“ gabenamų rusiškų grūdų yra gabenama tranzitu iš Rusijos į Kaliningradą. Taip pat nedidelis kiekis (apie 50 tūkst. tonų) grūdų šįmet buvo gabenamas iš Kaliningrado į Klaipėdą tranzitu į trečiąsias šalis – tai, pagal dokumentus, Kaliningrade užauginta produkcija. Tranzitas į Kaliningradą yra reguliuojamas stojimo į Europos Sąjungą sutartimi“, – Eltai nurodė LTG atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.
„Svarbu pabrėžti, kad iš kontinentinės Rusijos geležinkeliu į Klaipėdos uostą grūdai per 2026 m. gabenti nebuvo“, – pridūrė ji.
LTG atstovės teigimu, nuo 2024 m. gegužės 29 d. į Lietuvą nebegalima importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų, nes tai draudžia priimti įstatymai dėl nacionalinių sankcijų.
„Tačiau šis draudimas taikomas tik importui į Lietuvos rinką, o tranzitas per Lietuvos teritoriją nėra uždraustas. Grūdai nėra sankcionuota prekė“, – teigė S. Trinkūnaitė-Rimkienė.
Apie tai, kad šalies uoste kraunami rusiški grūdai, šią savaitę pranešė Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija (LGPP).
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