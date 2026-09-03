Mazūriškiuose duris atvėrė naujas darželis

„Šiandien matome, kaip laukta idėja tapo realybe – Mazūriškiuose duris atvėrė darželis, kurio labai laukė Sendvario seniūnijos šeimos. Tai ne tik naujas pastatas, bet ir konkretus atsakas į gyventojų poreikius. Tikiu, kad ši moderni ir jauki aplinka taps vieta, kurioje vaikai su džiaugsmu augs, mokysis ir kurs savo pirmuosius prisiminimus, o tėvams tai suteiks daugiau ramybės ir patogumo“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Aštuonios naujos darželio grupės įrengtos atsižvelgiant į šiuolaikinio vaiko poreikius. Įstaigoje įrengta erdvi aktų salė, sporto patalpos, specialus sensorinis kambarys, kabinetai papildomam vaikų ugdymui.
Sensorinė erdvė padės vaikams nusiraminti, susikaupti ir lavinti pojūčius.
Darželio aplinka pritaikyta ne tik ugdymui, bet ir aktyviam vaikų laikui. Lauke įrengta moderni žaidimų aikštelė, pėsčiųjų takai ir pavėsinės.
„Šiandien Mazūriškiuose prasideda naujas etapas – įstaiga, kuri dar visai neseniai buvo tik projektas ir statybų aikštelė, jau prisipildo vaikų balsų. Ypač džiugu, kad čia sukurtos ne tik gražios, bet ir vaikų poreikiams pritaikytos erdvės – nuo sensorinio kambario iki sporto ir kūrybinėms veikloms skirtų patalpų. Tai investicija į mūsų vaikus ir šeimas, kurią jau nuo šiandien galima pajusti labai konkrečiai“, – teigė Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.
Statant darželį, lygiagrečiai buvo sprendžiami ir susisiekimo klausimai, kad kelionės į ugdymo įstaigą šeimoms būtų kuo sklandesnės. Tvarkomos Juodžemių ir Agilos gatvės, pokyčių sulauks ir Jurgaičių bei Šilelių gatvės.
Projektą finansuoja ir ES. Bendra jo vertė – 8 911 093 eurai, iš kurių 7 574 428 eurus sudaro ES fondų lėšos, o 1 336 665 eurai – savivaldybės biudžeto lėšos.
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