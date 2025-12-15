Melnragėje įsibėgėja globos namų statybos

„Džiaugiuosi, kad darbai vyksta intensyviai ir jau atlikta nemažai svarbių etapų. Mieste poreikis globos namams yra didelis, o šis projektas žymiai padės pagerinti trumpalaikės ir ilgalaikės globos bei laikino atokvėpio paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus žmonėms“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Projektu numatyta rekonstruoti nenaudojamą pastatą ir pastatyti naują, abu statinius sujungiant į vientisą kompleksą.
Aušros g. 41 pirmajame korpuse jau įrengtos dviejų aukštų lauko sienos su perdanga, ruošiamasi stogo montavimui ir pirmojo aukšto grindų betonavimui. Antrajame korpuse taip pat pastatytos dviejų aukštų sienos ir perdanga, vyksta pasirengimas stogo žiedo ir pirmo aukšto betonavimui. Rekonstruojamame sename pastate demontuotos nereikalingos konstrukcijos ir rengiamas pamatų sutvirtinimo projektas.
Teritorijoje gręžiami geoterminio šildymo gręžiniai, užsakyti liftai, langai ir stogo konstrukcijos. Būsimos įstaigos bendras plotas 4327,65 kv. m.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos investicijos – 8,27 mln. eurų, dar beveik 3,2 mln. eurų skiria savivaldybė.
Dviejų korpusų globos namuose bus įrengti gyvenamieji kambariai, bendravimo ir poilsio erdvės, medicinos kabinetai, administracinės, maitinimo ir kitos reikalingos patalpos. Pastatas bus pritaikytas žmonėms su negalia. Iš viso čia galės gyventi 81 senyvo amžiaus asmuo, iš jų dvylika – demencija sergantys asmenys. Teritorijoje bus įrengti pasivaikščiojimo takai, poilsio zonos, suoliukai ir pavėsinės.
