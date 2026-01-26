Vilniuje pradėtas statyti dar vienas modernus darželis

„Per tris artimiausius metus Vilniuje pastatysime penkias naujas mokyklas ir keturis darželius. Pirmasis iš jų jau pradėtas statyti Pilaitėje. Tai jau antras naujas darželis šiame rajone, kuris leis vaikams ugdymo įstaigas lankyti arti namų“, – teigė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija naująjį darželį stato tarp Karaliaučiaus, Vydūno, Tolminkiemio ir Pajautos gatvių. Jame numatyta 16 grupių, papildomų veiklų ir administracinės patalpos, taip pat universali aktų-sporto salė ir vaikiškas baseinas, kurie suprojektuoti taip, kad jais po darželio darbo valandų galėtų naudotis ir bendruomenė.
„Nors pernai atidarėme naują darželį Pilaitėje ir suformavome net 16 grupių, 135 lopšelinukai į „Vydūnėlį" nepateko ir liko už brūkšnio. Per metus lopšelinukų Pilaitėje dar padaugėjo, tad naujasis darželis Pajautos gatvėje yra labai laukiamas. Iki šiol negavę vietos Pilaitės darželiuose, gyventojai turėjo vežioti vaikus į savivaldybės darželius Karoliniškėse, Lazdynuose ar kitose seniūnijose ir tai ne vienai šeimai buvo tikras iššūkis. Labai viliuosi, kad per šią kadenciją pastatyti du nauji darželiai Pilaitėje atlieps ikimokyklinio ugdymo vietų poreikį šioje seniūnijoje“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Donalda Meiželytė.
Vaikų darželis bus U formos, su vidiniu kiemeliu. Jame – lauko muzikos instrumentai ir pasodintas „Kalėdų“ kėnis. Kiemelyje bus terasa, skirta renginiams, sporto užsiėmimams ir kitoms veikloms. Sklype numatytos žaidimų zonos, sporto aikštelės ir edukacinis daržas. Taip pat suprojektuotos darželio grupių aikštelės su stoginėmis-pavėsinėmis ir lauko sandėliukais bei žaidimų aikštelių inventoriumi – sūpynėmis, smėlio dėžėmis ir kt.
„Rūpindamiesi šio darželio projektu pirmiausia siekėme išgirsti bendruomenės poreikius. Jie nugulė ir projekto sprendiniuose. Darželis suplanuotas taip, kad erdvės būtų transformuojamos, pritaikomos skirtingo amžiaus vaikams, o dalis infrastruktūros lauke ir viduje tarnautų ne tik ugdymui, bet ir vietos bendruomenei“, – teigė projektą įgyvendinančios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Grupėse suplanuotos priėmimo – nusirengimo erdvės, virtuvėlės, žaidimų ir miego patalpos, kuriose numatyta užuolaida, atskirianti miego zoną nuo aktyvaus ugdymo ir žaidimų zonos. Grupės bus abiejuose pastato aukštuose. Antrajame įsikurs administracijos patalpos, metodinis kabinetas, psichologo, logopedo ir papildomo ugdymo kabinetai. Rūsyje bus įrengtos patalpos, skirtos inžinerinėms sistemoms ir baseino įrangai.
Naująjį lopšelį-darželį projektavo bendrovė „Atamis“. Jį stato bendrovė „KRS“. Įmonė įsipareigojo darželį pastatyti iki 2027 m. pavasario. Rangos darbų sutarties vertė – 9,4 mln. Eur su PVM.
Laiko kapsulė įkasama į būsimojo darželio pamatus su viltimi, kad ateities kartos ją ras ir sužinos, kokių siekių vedini kūrėme ateitį šiandien. Taip pat tai miesto augimo ženklas šiandienai, pažymintis naujo objekto statybų pradžią.
Naujasis darželis Pajautos gatvėje – pirmasis, kurio statybos įgyvendinamos pasitelkus naująjį Vilniaus savivaldybės ugdymo įstaigų finansavimo modelį. Vilniaus miestas jungia savivaldybės įmonės (Vilniaus vystymo kompanijos) lėšas kartu su bankų finansavimu tam, kad per trumpą laikotarpį vienu metu galėtų būti pastatytos devynios naujos švietimo įstaigos.
Vilniaus vystymo kompanija pasirašė sutartis su Europos investicijų banku (EIB) ir Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl 168 mln. eurų paskolos. Šiomis lėšomis finansuojamas spartus švietimo ir ugdymo įstaigų plėtros paketas: jos priims daugiau nei 4000 Vilniaus vaikų.
