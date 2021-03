Metų buriuotojo apdovanojimuose įvertinti klaipėdiečiai

Buriuotojams 2020 metais buvo daug nusivylimo ir nerimo. Nukeltos Tokijo olimpinės žaidynės, atšaukti čempionatai, sujaukti buriavimo varžybų kalendoriai, užverti uostai keliautojams. Tačiau ir tokiomis sąlygomis veiksmo vandenyse pakako. Lietuvos buriuotojai skrodė jūras, dalyvavo tarptautinėse regatose, įgyvendino naujas iniciatyvas, aktyviai propagavo ekologines idėjas. Devintą kartą specializuotas žurnalas buriuotojams „Vėjo!3“ išdalino „Metų buriuotojo“ apdovanojimus.

Metų buriuotojos kategorijoje buvo nominuotos: Agnė Dalangauskienė, Klaipėdos krašto buriavimo mokyklos „Žiemys“ vadovė, Vaiva Tumaitė Anskaitienė, Viktorija Andrulytė ir Daumantė Petraitytė. Geriausia metų buriuotoja kompetentingos komisijos sprendimu tapo Viktorija Andrulytė. Lietuvos olimpietė geriausia buriuotoja tampa jau ketvirtą kartą. Nors Tokio regata atitolo, liko treniruočių procesas ir įtikinamos pergalės Lietuvoje ir Estijoje, Pasaulio buriavimo taurėje užimta aukšta 9 vieta, Gdynėje vykusiame Europos ILCA čempionate laimėta 20 vieta ir puikus sezono finišas Gran Kanarijos olimpinėje savaitėje – III vieta.

Metų buriuotoju tapo burlentininkas Rytis Jasiūnas. Jis nurungė kitus garsius Lietuvos buriuotojus Raimundą Šiugždinį, Algirdą Žižį ir Paulių Voverį. Tai pirmasis toks Ryčio trofėjus. Kai daugelis turėjo atidėti planuotas keliones Ryčiui stebuklingai pavyko iškovoti pergales ir kaupti patirtį tarptautinėse varžybose. Sportininkas puikiai atstovavo šaliai „IQ Foil“ Pasaulio ir Europos čempionatuose, o maratono distancijoje buvo antras, aplenkdamas tituluotus varžovus.

Metų jaunaisiais buriuotojais gali tapti asmenys ar jų įgulos iki 21 m. aktyviai užsiimantys buriavimu. Tai gali būti sportinio ar kreiserinio buriavimo atstovai. Kandidatai atrenkami pagal dalyvavimą vietinėse ir tarptautinėse varžybose 2020 m. ir pasiektus rezultatus, per metus padarytą pažangą buriavimo sporte. Vaikinų kategorijoje nugalėjo klaipėdietis Patrikas Tamašauskas. Lietuvos Laser treneriai „Patrį“ įvardija, kaip vieną perspektyviausių sportininkų šalyje. Jis yra Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ auklėtinis. Sportininko treneris Algis Patašius. Geriausia mergina pripažinta Greta Kalinauskaitė, tai didelis Šiaulių buriuotojos pasiekimas, trenerė Irutė Žičkuvienė.

Jaunosios įgulos vardą pelnė Daumantė Petraitytė ir Jurgis Jurgelionis, plaukiantys 470, F-18 jachtų klasėmis. Mišrus duetas atstovauja Elektrėnų sporto centrą yra Nacionalinės buriavimo akademijos ir Elektrėnų buriuotojų klubo „Poseidono“ nariai, treneris Darius Gerasimavičius.

Metų įgula gali tapti visos buriuotojų įgulos. Įgula – tai pastovios sudėties asmenų grupė, buriuojantys kartu, pasiskirstę pareigomis ir atsakomybe laive. Įguloje ne daugiau nei vienas trečdalis narių gali keistis. Įgulos dažniausiai buriuoja vienu laivu, tačiau gali ir neturėti savo laivo. Metų įgula gali tapti tiek sportinių, tiek kreiserinių laivų įgulos. Kandidatai į metų įgulos titulą atrenkami pagal įgulos aktyvumą varžybose, rezultatus, komandos vieningumą, įgulos reprezentavimą, iniciatyvas ir nuveiktus darbus. Šioje prestižinėje kategorijoje buvo nominuotos įgulos: „Cool water“ kapitonas R. Šiugždinis, „Tegu“ kapitonas J. Janulionis, „Bestija“ kapitonas A. Žižys, „Starlight“ kapitonas R. Babrauskas. Vos keliais balsais nurungę konkurentus geriausia įgula pripažinta jachtos „Bestija“ komanda: Algirdas Žižys Adomas Valavičius, Artūras Asauskas, Viktorija Jurgelionytė, Pijus Savickas, Jonas Romeika, Aidas Pivoriūnas, Džiugas Kisielius.

Lietuvos ledo jachtų ir vėjaračių asociacijos projektas „Žmonių su fizine negalia įtraukimas į buriavimo vėjaračiais/ledrogėmis sportą ir jų fizinio aktyvumo skatinimas šaltojo sezono“ buvo pripažintas 2020 metų buriavimo įvykiu. Jis trimis balais nurungė garsiąją Ambersail II“ ir „Sailing Polonia“ VOR 65 jachtų dvikovą Baltijos jūroje „Lithuanian and Polish teams race VO65s in the Baltic“. Dvikovoje lenkų komandai vadovavo buriavimo mega žvaigždė Bouwe Bekking iš Olandijos, o olimpietis Rokas Milevičius – lietuviams.

Metų kelione pripažintas panevėžiečio Vytauto Juškevičiaus plaukimas Dreverna-Bornholmas-Dreverna. Kelionę Baltija Vytautas įveikė vienas be sustojimo. Tai puikiai iliustravo visą „covidinį“ sezoną, kai uostai uždaryti, o keliautojams tenka pasikliauti savo jėgomis, laivu, jūra ir Tėvyne. Balsavimą nulėmė socialinio tinklo „Facebook“ grupė, skirta lietuvių „kruizeriams“.

Metų senjoru nominuotas garsusis Andrius Varnas, prieš dešimtmetį su jachta „Ragaine“ apiplaukęs pasaulį. Laikas lekia, o Andrius negali gyventi be Baltijos bangų ir vėjo.

Metų regata tapo „DN ir Ice optimist pasaulio ir Europos Jaunimo čempionatas“.

Organizatoriai Lietuvos ledo jachtų ir vėjaračių asociacija – Lietuvos DN laivynas. Regata vyko Švedijoje, nes Lietuvoje ledo nebuvo. Regata sutraukė virš 70 sportininkų ir vyko sklandžiai. IDNIYRA viceprezidentas jaunimo reikalams Stan Macura, Lietuvių DN laivyno surengtą regatą pavadino geriausiai organizuota per dešimtmetį. Organizaciniam komitetui vadovavo A. Gerasimavičius. Metų regatos kategorijoje taip pat buvo nominuotos „Kuršių marių regata“ organizatorius Lietuvos buriuotojų sąjunga ir Platu-25 Baltijos šalių čempionatas organizatorius „Gero vėjo klubas“.

Olimpinių jachtų 470 klasės įgula tapo Daumantė Petraitytės ir Jurgis Jurgelionio duetas iš Elektrėnų. Kietos dangos paviršiaus geriausiu buriuotoju šiais metais tapo Antanas Gerasimavičius. Sportininkas DN pasaulio jaunimo čempionate pateko tarp dvidešimties geriausių buriuotojų. Geriausiais F-18 katamaranų klasėje pripažinti Elektrėnų buriuotojų klubo atstovai Vytenis Zagorskis ir Vėjas Aliukas.

Viena garbingiausių apdovanojimų nominacijų tenka patiems jauniausiems buriuotojams.

Tai dažnai pirmas sportininko pripažinimas. Balsavime dalyvauja Lietuvos buriavimo treneriai ir sporto mokyklų atstovai. Metų optimist buriuotojais tapo: U-15 Erikas Sheidt, atstovaujantis Kauno „Bangpūtį“, U-12 Benas Bestauskas Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ auklėtinis, Merginų kategorijoje antrus metus iš eilės triumfavo šiaulietė Rūta Mažunavičiūtė.