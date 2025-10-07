Mieste kauks sirenos

Sirenos kauks visoje Lietuvoje spalio 7 d. prieš pusiaudienį.
„Vyčio skliautas 2025“ pratybų metu bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema spalio 7 d. 11.52 val. visoje Lietuvoje. Vykdant Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, gyventojams taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Sirenos reikalingos tam, kad perspėtų gyventojus, net tuos, kurie neturi telefono ar interneto. Įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1 438 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1 125 sirenas. Planuojama, jog sirenomis bus perspėjami apie 75 procentai visų Lietuvos gyventojų“, – pažymėjo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Šideikienė.
Anot specialistės, šiuo metu Klaipėdoje iš viso yra 56 sirenos, o artimiausiu metu bus įrengta dar 21 sirena.
„Naujos sirenos yra pristatytos. Planuojamas jų diegimas, kurį ketinama pabaigti 2028 m.“, – kalbėjo D. Šideikienė.
