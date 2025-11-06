Miestiečiai piktinasi: dėl nesušluotų lapų – bauda

Klaipėdietės Eglės teigimu, ruože, esančiame tarp Pempininkų ir Neringos skvero, lapai esą nevalomi jau tris savaites, jei ne ilgiau.
„Nuo to laiko, kai medžiai pradėjo mesti lapus, pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Pempininkų iki Neringos skvero, vietose po medžiais, tapo sunkiai praeinamas ar pravažiuojamas, kaip koks kaimo kelias. Nenušluoti lapai susimynė į šlapią košę. Važiuoti dviračiu ar paspirtuku atrodo pavojinga, o vietomis atrodo, kad net eidamas gali paslysti. Daug metų čia gyvenu, bet taip dar neteko matyti. Ir jei bus sakoma, kad čia per savaitgalį tiek susikaupė, tai netiesa, lapai nevalyti mažiausiai 2–3 savaites, o gal ir daugiau“, – liudijo Eglė.
Už teritorijos tvarkymą minėtose erdvėse atsakinga bendrovė „Raguvilė“.
Anot Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, specialistai apžiūrėjo moters minėtas erdves.
„Jau gavau pranešimą, kad yra slidu ir daug lapų. Paprašiau, kad specialistai patikrintų tris vietas. Jeigu pasitvirtins, bus labai negerai, bus taikomos baudos. Tačiau bauda šitų dalykų nesprendžia, ir tai reiškia, kad paslaugų teikėjas pažeidė tam tikrus reikalavimus“, – sakė I. Kubilienė.
Po patikrinimo sankciją vis dėlto nuspręsta taikyti.
„Pritaikėme vienkartinę sankciją. Ketvirtadienį vyks susitikimas su „Raguvile“. Nežinau, susiims ar ne, pakalbėsime apie tai. Bet šiaip mieste nebedaug liko tų lapų. Orai sausėja, to slidumo nebus. Lapai ne visada yra negražūs. Žmonės nori, kad skverus padarytume tokius, kaip vasarą. Dar vieną patikrą atliksime Debreceno gatvėje, einant nuo H. Zudermano gimnazijos“, – pažymėjo I. Kubilienė.
