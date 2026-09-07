 Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė dvi dienas lankysis Klaipėdoje

Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė dvi dienas lankysis Klaipėdoje

2026-09-07 10:38
BNS inf.

Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama XXI Vyriausybė antradienį vyks į pirmąjį išvažiuojamąjį darbo vizitą regionuose – dvi dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje.

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kaip BNS pirmadienį informavo Ministrų kabineto vadovo patarėjas Gedas Salyga, išvyka siekiama iš arti susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis bei išgirsti savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus.

Vyriausybės nariai apžiūrės Klaipėdos uosto ir suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūrą, susipažins su artimiausiais plėtros planais.

„Išvažiuojamasis Vyriausybės darbo vizitas į Klaipėdą yra pirmasis Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamo ministrų kabineto apsilankymas regionuose“, – teigiama komentare BNS.

Dar prieš paskyrimą Ministrų kabineto vadovu M. Sinkevičius sakė, jog regionams bus skiriamas ypatingas dėmesys. Anot premjero, kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos turi būti prieinamos kiekvienoje savivaldybėje, jis taip pat žadėjo skatinti investicijas, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą.

Uostamiestyje bus surengtas Vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti Ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą.

Šiame, be kita ko, numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio kurti ir vystyti integruotą oro gynybos sistemą, taip pat, jog bent 70 proc. pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui patektų per 30 dienų.

Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“ santykis siektų ne mažiau kaip 50 procentų.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
Klaipėda
vizitas
regionai

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Koks Sinkevičius ten psihas jo vieta psihiatrinėje ligoninėje
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