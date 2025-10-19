 Minijos gatvėje – netikėti radiniai

Minijos gatvėje – netikėti radiniai

2025-10-19 05:00
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje Minijos g. 128 ir aplinkiniuose kiemuose vykdomi remonto darbai trumpam sustojo dėl netikėtų radinių. Darbų rangovas informavo gyventojus ir savivaldybę, kad atliekant darbus atkasti seni inžinerinių tinklų šuliniai bei nežinomas požeminis statinys, primenantis slėptuvę.

Radybos: atliekant Minijos g. 128 kiemo remontą, aptikti pažeisti šuliniai ir požeminis statinys.
Radybos: atliekant Minijos g. 128 kiemo remontą, aptikti pažeisti šuliniai ir požeminis statinys. / Rangovo nuotr.

Kelių tiesimo padalinio vadovo Tomo Kimbirausko teigimu, šuliniai yra suskilę, sutrūkinėję, su senais liukais ir įskilusiomis perdangomis.

Šių konstrukcijų remontas projekte nenumatytas, todėl darbų tęsti nebegalima, kol nebus sprendimo dėl papildomų išlaidų ir darbų.

„Norint kokybiškai ir tinkamai atlikti kiemų remonto darbus, būtini papildomi betono šulinių remonto darbai ir senų šulinių dangčių keitimas“, – rašoma rangovo pranešime.

Papildomą iššūkį sukėlė ir kasimo metu aptiktas požeminis statinys – spėjama, jog tai senovinė slėptuvė. Ji patenka po planuojama asfaltuoti danga, todėl rangovai negali tęsti darbų, kol institucijos neįvertins objekto būklės ir neras sprendimo.

Gyventojai tikisi, kad savivaldybė ir rangovas artimiausiu metu suderins papildomų darbų finansavimą, kad kiemų tvarkymas neužsitęstų.

Šiame straipsnyje:
Minijos gatvė
remonto darbai
šuliniai
požeminis statinys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
sakis
koke dar sleptuve tokio gileje? ei ner blinotaites lipduko predanga, tai jokios sleptuves tian nera. tai turbut kanalizacija ir tek. nuimti dankti i paziureti i vidu nekaip? nepamirskit ivesti dar palana skidas, dar smagiau bus.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų