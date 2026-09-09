Ministras: suteiksime galimybę atlikti rezidentūrą Klaipėdos universiteto ligoninėje

„Kalbant apie rezidentus, mano vertinimu, tai, kad iki šiol negali atvykti rezidentai, yra tikrai didelis aplaidumas“, – Klaipėdos universitete trečiadienį surengtoje diskusijoje su akademine ir mokyklų bendruomene kalbėjo L. Kukuraitis.
„Rugsėjo mėnesį Vyriausybės posėdyje turėsime tą vadinamą Vyriausybės 144-o nutarimo pakeitimą, pagal kurį galės atvykti į Klaipėdos universiteto ligoninę rezidentai, nes iki šiol net negali atvykti iš kitų aukštųjų įstaigų, ir tai yra problema. Padarysime tą minimumą, kuris privalo būti padarytas“, – teigė jis.
Tuo metu dėl šeimos rezidentūros, pasak sveikatos apsaugos ministro, diskusija yra platesnė.
„Ji yra pradėta ir, manau, reikia viską daryti, kad universitetas būtų pasirengęs kartu su visais partneriais, kad užsidegtų ta žalia šviesa. Mes dėsime pastangas“, – sakė L. Kukuraitis.
Kaip rašė BNS, Seimas birželio 18 dieną taip pat priėmė pataisas, numatančias per trejus metus sukurti 60 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriose norintieji studijuoti privalėtų kurį laiką atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose.
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