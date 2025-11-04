Mokesčio lengvatos – beprasmės?

Miesto savivaldybė dėl to į biudžetą kitais metais negaus 9 762 eurų nekilnojamojo turto mokesčio pajamų.
„Toks nekilnojamojo turto atleidimas nuo mokesčių ir lėšų negavimas į biudžetą dėl to, kad leidžiama naudotis kai kuriais tualetais mieste, švelniai tariant, neveiksmingas ir netinkamas. Dar kartą noriu miesto administracijai pasiūlyti kiek galima skubiau atsisakyti šios nekilnojamojo turto lengvatos ir tada šitas lėšas, gautas į biudžetą, nukreipti kažkuriai priemonei įgyvendinti ir tai bus daug vertingiau klaipėdiečiams ir miesto svečiams nei šita beprasmybė“, – kalbėjo miesto tarybos narys Ugnius Radvila.
Tarybos nariui antrino ir jo kolega Andrius Petraitis, kurio manymu atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio įstaigoms, kurios leidžia nemokamai naudotis tualetais, „sprendžia neegzistuojančią problemą“.
„Didžioji dauguma kavinių nedraudžia atėjusiems žmonėms nemokamai pasinaudoti tualetu arba gal pateikia simbolinį mokestį. Dabar išeina, kad mes skiriame biudžeto lėšas toms kavinėms, kurios sugalvoja jas pasiimti. Tuo metu kitos kavinės įsileidžia į tualetus neatlygintinai ir neprašo tų lėšų“, – tvirtino A. Petraitis.
Politikas pasiūlė savivaldybės administracijos darbuotojams atlikti eksperimentą, aplankyti kelias dešimtis kavinių ir fiksuoti, kuriose leista, kuriose neleista nemokamai apsilankyti tualete, tuo pat metu patikrinti ir tas, kurioms skiriama nekilnojamojo turto mokesčio lengvata.
