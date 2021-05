Motinos diena Klaipėdoje – su fontanais

„Iš tikrųjų visada panašiu laiku ir įjungiame. Nebent labai jau oras įkaista. Bet šiaip stengiamės Motinos dienai. O jei būna labai šalta, tenka atidėti“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė.

Retai, tačiau pasitaiko, kad fontanuose vanduo ima čiurlenti dar anksčiau.

„Kiek pamenu, pasitaikė vieneri ar dveji metai, kai buvo labai karšta. Bet paprastai tai vis dėlto būna balandžio pabaiga arba gegužės pirmas savaitgalis“, – prisiminė I.Šakalienė.

Klaipėdiečiai atkreipė dėmesį, kad, nepaisant šalto oro, savaitės pradžioje kai kurie fontanai jau veikė.

„Karlskronos aikštėje esantį fontaną prižiūri „Klaipėdos vanduo“. Kadangi mes visoms juos eksploatuojančioms įmonėms parašėme, kad jau norime paleisti, matyt, tiesiog anksčiau įjungė. Nėra taip, kad visi fontanai pradės veikti vieną dieną. Prieš paleidžiant reikia atlikti profilaktiką. Atsukti vandenį, patikrinti skaitliukus, siurblius“, – paaiškino savivaldybės atstovė.

Fontanai pavasarį paprastai ištrykšta sklandžiai. Tam ruošiamasi iš anksto.

„Aišku, būna, kad paleidžiant kas nors atsitinka. Bet kad neveiktų po žiemos, nelabai pamenu. Reikėtų giliau pasikapstyti atmintyje. Jei ir yra koks nors gedimas, stengiamės susitvarkyti rudenį“, – tikino I.Šakalienė.

Šiemet uostamiestyje čiurlens Teatro aikštės akcento Taravos Anikės, prie „Meridiano“ stovintis „Laivelis“, prieš pusantrų metų pastatytas Vydūno paminklo, taip pat Debreceno ir Pempininkų fontanai. Tačiau bus ir naujų.

„Pernai prie Jono kalnelio įrengtą fontaną leidus orams tiktai išsibandėme. Bet eksploatuoti jį jau buvo per vėlu. Be to, paleidžiant nustatyta visokių trikdžių“, – teigė I.Šakalienė.

Šiemet veiks ir atnaujintas fontanas aikštėje priešais buvusį „Vaidilos“ kino teatrą.

Fontanai ne tik puošia miestą, bet ir gaivina įkaitus orams.

Ištroškusiems klaipėdiečiams Poilsio parke bus įjungtos ir trys gertuvės.

Viso miesto fontanų eksploatacijai šiemet skirta beveik 50 tūkst. eurų.