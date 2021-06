Mūsų darbas – ne tik keleivių vežimas

Paskutiniojo karantino mėnesio pradžioje Klaipėdos viešojo transporto sistemoje kiekvieną darbo dieną atliekama per 50 tūkstančių kelionių (75 proc. to, kas buvo iki pandemijos), ir pagrindinis mūsų įstaigos darbas yra užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą. Tačiau greta to įstaiga, vykdydama miesto darnaus judumo politiką, pagal savo kompetenciją įgyvendina savivaldybės vykdomus projektus.