Muzikos festivalį „Permainų muzika“ atidarys Klaipėdos kamerinis orkestras

Energijos impulsą festivaliui duos rugsėjo 20 d. 18.30 val. atidarymo koncertas „Siela ir kūryba“, kuriame nuskambės ir pasaulinė premjera. Programą atliks Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas Mindaugas Bačkus), kuriam pirmą kartą diriguos ypatingas festivalio svečias, vienas žymiausių altininkų Europoje Hartmutas Rohde (Vokietija). Kaip solistas ir dirigentas jis pasirodo prestižinėse pasaulio scenose.

„Vien tokių asmenybių, kūrėjų kaip Hartmutas Rohde buvimas Koncertų salėje, kuris dalijasi savo tarptautine muzikine patirtimi, mus praturtina, įkvepia naujiems muzikiniams atradimams, interpretacijos ieškojimams“, – sakė M. Bačkus.

Publika taps liudininkais „Global Music Awards“ dviejų aukso medalių savininkės, Žibuoklės Martinaitytės, specialiai šiam festivaliui sukurto kūrinio „Sielovaizdis“ (suom. “Sielunmaisema“) premjeros. Jos solo partiją violončele interpretuos M. Bačkus.

„Džiugu, kad mes turime Žibuoklę Martinaitytę, kuri atvyksta su savo kūryba į Klaipėdą ir kad būtent čia atliekami unikalūs kūriniai. Mums, klaipėdiečiams, kultūros, saviraiškos, savivertės prasme yra labai vertinga, kad bendradarbiaujame su žmonėmis, kurie pasauliui neša kultūrą“, – teigė M. Bačkus.

Džiugu, kad mes turime Žibuoklę Martinaitytę, kuri atvyksta su savo kūryba į Klaipėdą ir kad būtent čia atliekami unikalūs kūriniai

Taip pat šiame koncerte skambės žymaus vokiečių režisieriaus ir kompozitoriaus Heinerio Goebbelso kompozicija „Paskutinių daiktų šalyje“ (“In The Country Of Last Things“). Koncertą ves muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Šiais laikais labai aktuali ir svarbi ekologijos tema neliks nepaliesta ir šiame festivalyje. Rugsėjo 24 d. 18.30 val. skambės kompozitoriaus, Nacionalinės premijos laureato Algirdo Martinaičio „Giesmė ateičiai“ (lot. “Cantus ad futurum“). Šis kūrinys tapo pretekstu tuo pačiu pavadinimu pavadinti visą programą ir ją skirti ekologinei tematikai. Kūrinyje minimi paukščių vardai, kurie yra įrašyti į raudonąją knygą, o muzika skamba tarsi tų nykstančių paukščių paskutinės giesmės. Taip pat šiame koncerte bus atlikta Zitos Bružaitės premjera „Mirusios kopos. Visa koncerto programa – lyg šauksmas atsigręžti ir pakeisti požiūrį į mus supantį žaliąjį pasaulį.

Rugsėjo 26 d. 18.30 val. Koncertų salės scenoje muzikinį furorą kels instrumentinis ansamblis iš Belgijos “Het Collectief“. Kolektyvas kartu su soliste aktore Liesbeth Devos atliks programą „Blogi vaikinai“ (“Bad boys“). Joje skambės amerikiečių kompozitorių „maištautojų“ Johno Cage‘o, George‘o Crumbo, George‘o Antheilio, Steve‘o Reicho, Charleso Iveso, Frederico Rzewski‘o kūriniai. Šie autoriai nebijojo išreikšti savo kūrybinių idėjų, plaukė prieš srovę, už tai juos vieni kritikavo, o kiti gerbė.

Klaipėdos koncertų salės nuotr.

Koncerte „Studija apie harmoniją“ rugsėjo 27 d. 18.30 val. bus galima pasimėgauti minimalistinės muzikos pliūpsniais nuo švelniojo iki rokeriško, pastebimo amerikiečių kompozitoriaus Johno Adamso kūryboje. Šią programą atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas), kuriam diriguos Jonathanas Bermanas – dirigentas iš Didžiosios Britanijos. Solo partijas atliks fortepijoninis duetas Rūta Rikterė ir Zbignevas Ibelhauptas, kartu scenoje grojantys jau 30 metų, ir jaunosios kartos arfos deivė Joana Daunytė.

Spalio 1-ąją minint Pasaulinę muzikos dieną vieni geriausių šalies atlikėjų auditoriją stebins „Šiuolaikinės muzikos maratonu“. Tai bus net 4 koncertai per vieną vakarą, prasidėsiantys 17.30 val. ir vyksiantys kas valandą. Po kiekvieno koncerto seks neformalūs pokalbiai su atlikėjais, kuriuos ves muzikologė Veronika Janatjeva. Koncerte skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai.

Po kiekvieno koncerto seks neformalūs pokalbiai su atlikėjais, kuriuos ves muzikologė Veronika Janatjeva.

Spalio 3 d. 18.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje skambės pernai sukurtas ir Lietuvos šimtmečiui skirtas vieno žinomiausių šalies kūrėjų Vaclovo Augustino kūrinys “Missa pro centesimo anno restitutionis Lituaniae“. Jį atliks autoriaus vadovaujamas choras „Jauna muzika“ ir Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M. Bačkus). Prieš metus Klaipėdos kamerinis orkestras dalyvavo šio kūrinio premjeroje, kuri įvyko lapkričio mėnesį Vilniuje Bernardinų bažnyčioje, kuri „lūžo“ nuo norinčiųjų išgirsti naująjį opusą.

„Vaclovas Augustinas yra tas žmogus, kuris visada rašo gražią muziką, puikiai valdo choro partitūras. Šis jo kūrinys – tai visiškai nauja muzika, kuri išpildo „Permainų muzikos“ formatą. Ji yra labai kontrastinga lyginant su kitomis festivalio programomis, tačiau labai graži, dvasinga ir tinkanti įvairiai klausytojų auditorijai“, – pasakojo M. Bačkus.

Koncerto „Mišios Lietuvai“ programa puikiai atspindi posakį „tyla prieš audrą“, nes iškart po jo, spalio 4 d., 18.30 val. „Permainų muzikos“ scenoje praūš viesulas – ansamblis iš JAV “Sō Percussion“. Perkusininkų ketvertas, kuris kartu muzikuoja jau daugiau nei 20 metų, ne tik groja, bet ir rengia įvairius edukacinius projektus. Tai bus vienintelis grupės koncertas Lietuvoje šiais metais. Ansamblis atliks Amerikos muzikos ikonos, perkusininko ir kompozitoriaus Steve‘o Reicho bei prieš porą metų Klaipėdoje viešėjusio kompozitoriaus Davido Lango kūrinius, kurie parašyti specialiai “Sō Percussion“. Tiesiog privaloma pamatyti pasaulinio lygio grupės muzikavimą Klaipėdos koncertų salėje!

Klaipėdos koncertų salės nuotr.

Ypatingo dėmesio „Permainų muzikoje“ sulauks ir mažieji klausytojai. Spalio 8 d. 12.00 ir 18.30 val. vaikučių ir jų tėvelių lauks edukacinis koncertas „Ritmo žaidimai II“. Jame jie galės ne tik klausytis, bet ir patys dalyvauti žaisdami ritmo žaidimus. Su jaunimu žais perkusininkas ir pedagogas Saulius Astrauskas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistas. Projekto siela – klaipėdietė aktorė, Rugilė Latvėnaitė, kuri puikiai jausdama ritmą, taip pat jaučia malonumą dirbdama su vaikais.

Spalio 9 d. 18.30 val. festivalį „Permainų muzika“ vainikuos iškilmingas „Eduardo Balsio gala koncertas“, skirtas kompozitoriaus šimtmečiui paminėti. Pirmoje koncerto dalyje koncertuos Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M. Bačkus), kuris susijungs su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru (meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas). Jungtiniam orkestrui diriguos iškilus dirigentas ir violončelininkas David Geringas. Skambės E. Balsio muzika violončelei ir styginiam orkestrui: „Jūros atspindžiai“ ir siuita iš baleto „Eglė – žalčių karalienė“.

Antroje koncerto dalyje skambės galingoji E. Balsio oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“, sukurta 1965 m., tačiau neprarandanti aktualumo ir šiandien. Šį kūrinį atliks solistai Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas), Arūnas Malikėnas (bosas), Nojus Tverijonas / Rūtenis Žičkus (diskantas), Dalia Balsytė ir Indrė Baikštytė (fortepijoninis duetas), Rokas Stunžėnas (kontrabosas), Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro mušamųjų grupė (dirigentas M. Barkauskas). Koncertą ves muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Rugsėjo 20–spalio 9 d. klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami atsiverti pokyčiams ir naujiems įspūdžiams su geriausia XX–XXI a. šiuolaikine klasikine muzika, kuri lėmė didžiausias permainas muzikos istorijoje.