 Naktį – skambutis į duris

Naktį – skambutis į duris

2026-09-15 12:58
Ieva Niekytė

Antrą valandą nakties Rūko gatvės daugiabučio gyventojus žadino skambutis į duris – vos paskambinęs nepažįstamas vyras pasitraukė nuo durų ir pasislėpė. Policija primena gyventojams neatidaryti durų, jei nėra aišku, kas už jų stovi.

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Perspėjo: gilią naktį klaipėdiečius žadino skambutis į duris – kaimynai ragina būti atsargiems ir neįsileisti nepažįstamųjų.
Perspėjo: gilią naktį klaipėdiečius žadino skambutis į duris – kaimynai ragina būti atsargiems ir neįsileisti nepažįstamųjų. / „Pexels“ asociatyvi nuotr.

Gilią naktį klaipėdiečius sutrikdė netikėtas skambutis į duris.

Pažvelgę pro durų akutę, gyventojai pamatė prie durų stovintį nepažįstamą vyrą.

Vos pastebėjęs, kad yra stebimas, jis iškart pasitraukė į šoną ir pasislėpė taip, kad nebūtų matomas.

Toks naktinis svečio elgesys gyventojams sukėlė klausimų.

Neaišku, ko nepažįstamasis ieškojo prie buto durų ir kaip išvis pateko į daugiabučio laiptinę.

Anot klaipėdiečių, laiptinės lauko durys yra rakinamos kodu, todėl pašaliniai asmenys į vidų patekti neturėtų.

Gyventojai neatmeta galimybės, kad tą naktį laiptinės durys galėjo būti paliktos praviros.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų teigimu, gyventojams rekomenduojama neatidaryti namų durų nepažįstamiems asmenims neįsitikinus, kad tai yra saugu.

Pareigūnai pataria pastebėjus ar įtariant galimą pažeidimą patariama pranešti policijai bendruoju skubios pagalbos telefono numeriu.

Šiame straipsnyje:
Rūko gatvė
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