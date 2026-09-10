Nauja spaudos perspektyva – daugiau galimybių klientams

– Kodėl nusprendėte investuoti į „Konica Minolta AccurioJet 30000“?
– Esame pirmoji privati spaustuvė Lietuvoje, todėl visada jautėme atsakomybę būti tarp lyderių ir diegti pažangiausius sprendimus. Naujoji įranga sustiprina mūsų gamybinius pajėgumus ir leidžia dar drąsiau planuoti ateitį. Pagrindinė priežastis – besikeičiantys klientų poreikiai. Šiandien jiems reikia ne tik aukštos spaudos kokybės, bet ir didesnio lankstumo, trumpesnių gamybos terminų, galimybės užsakyti mažesnius tiražus bei greitai juos pakartoti. Vis daugiau užsakymų turi būti pagaminti per trumpą laiką, keliomis versijomis, skirtingoms rinkoms arba tik tokiu kiekiu, kokio konkrečiu metu iš tiesų reikia. Todėl ieškojome technologijos, kuri padėtų suderinti greitį, kokybę ir gamybos lankstumą. „AccurioJet 30000“ leidžia skaitmeninės spaudos privalumus pritaikyti aukšto lygio komercinei, leidybinei ir pakuočių spaudai.
– Kuo ši investicija išskirtinė Lietuvos ir Baltijos šalių spaudos rinkoje?
– Tai pirmoji „Konica Minolta AccurioJet 30000“ spaudos mašina Lietuvoje ir viena pirmųjų Baltijos šalyse. Tai svarbus technologinis žingsnis ne tik mūsų įmonei, bet ir regiono spaudos rinkai. Mums svarbu ne tik stebėti technologinius pokyčius, bet ir juos įgyvendinti. Tačiau įrangos naujumas savaime negarantuoja geriausio rezultato – didžiausią vertę sukurs tai, kad naują technologiją valdys patyrusi komanda.
– Kas dirbs prie naujosios spaudos mašinos?
– Prie „AccurioJet 30000“ dirbs profesionalūs ofsetinės spaudos operatoriai ir patyrę spaudos technologai. Tai specialistai, turintys ilgametę patirtį valdant sudėtingus spaudos procesus, vertinant spalvų tikslumą, medžiagų savybes ir galutinio gaminio kokybę. Jie išmano ne tik spaudą, bet ir tai, kaip atspaudas elgsis kituose gamybos etapuose – lankstant, laminuojant, folijuojant, lakuojant, iškertant ar įrišant. Naujos kartos skaitmeninės spaudos greitis ir lankstumas bus sujungti su ofsetinei spaudai būdingu tikslumu ir aukštais kokybės standartais.
– Kokią konkrečią naudą klientui suteiks technologijų ir patirties derinys?
– Patyrusi komanda galės maksimaliai išnaudoti naujosios mašinos galimybes ir iš anksto įvertinti galimas technologines rizikas. Operatoriai ir technologai galės parinkti tinkamiausią medžiagą, spaudos režimą, spalvų valdymo ir darbų po spausdinimo apdirbimo sprendimą. Klientui tai reiškia mažesnę klaidų ir broko riziką, stabilesnę spalvų kokybę ir didesnį užtikrintumą dėl galutinio rezultato. Mūsų stiprybė bus ne tik pažangi spaudos mašina, bet ir žmonės, gebantys suprasti kliento poreikį ir parinkti tinkamiausią būdą jam įgyvendinti.
– Ką didesnis gamybos lankstumas reiškia klientui?
– Pirmiausia – galimybę užsisakyti tokį produkcijos kiekį, kokio iš tiesų reikia. Naujoji įranga leis efektyviai gaminti mažus, vidutinius ir, priklausomai nuo projekto, didesnius tiražus. Bus galima pagaminti mažesnę partiją, įvertinti rezultatą rinkoje ir prireikus užsakymą greitai pakartoti. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios dirba keliose rinkose, valdo daug skirtingų produktų ar reguliariai atnaujina savo komunikaciją. Mažesni ir dažniau atnaujinami tiražai padeda išvengti pasenusios produkcijos likučių ir mažina sandėliavimo poreikį.
– Ant kokių medžiagų bus galima spausdinti?
– Bus galima spausdinti ant įprasto kreidinio ir nekreidinio popieriaus, kartono, faktūrinių, sintetinių, metalizuotų bei kitų specialių medžiagų. Įranga skirta komercinei, leidybinei ir pakuočių spaudai. Galėsime gaminti katalogus, brošiūras, knygas, leidinių viršelius, lankstinukus, reklaminius leidinius, atvirukus, kvietimus, reprezentacinius aplankus, personalizuotus gaminius, pakuotes, dėžutes bei įvairius nestandartinius rinkodaros produktus.
– Ar bus galima užsakymus pagaminti greičiau?
– Taip. Trumpesnis gamybos ciklas yra viena svarbiausių šios investicijos naudų. UV rašalas sukietinamas iš karto spaudos metu, todėl atspaudams nereikia papildomo džiūvimo ir produkciją galima iš karto perduoti į pjovimo, lankstymo, laminavimo, folijavimo, iškirtimo ar įrišimo procesus. Mašina gali spausdinti iki 3 tūkst. vienpusių arba iki 1,5 tūkst. dvipusių lapų per valandą. Tačiau klientui svarbiausia, kad trumpėja visas procesas – nuo failo paruošimo iki galutinio gaminio.
– Kaip ši investicija pakeis mažų ir vidutinių tiražų gamybą?
– Skaitmeninėje gamyboje nereikia spaudos plokščių, o pasiruošimas naujam darbui yra gerokai trumpesnis. Todėl galima ekonomiškiau gaminti mažesnius tiražus ir vieną po kito vykdyti skirtingus užsakymus. Klientai galės dažniau atnaujinti leidinius, pakuotes ir reklaminę medžiagą, išbandyti kelias dizaino versijas ar gaminti bandomuosius tiražus. Tai mažina finansinę bei komercinę riziką ir suteikia daugiau laisvės priimant produkto vystymo sprendimus.
– Ar naujoji mašina suteiks personalizavimo galimybių?
– Taip. Kadangi kiekvienas lapas spausdinamas tiesiogiai iš skaitmeninio failo, atskiruose egzemplioriuose galima keisti tekstą, vaizdus, numeraciją, QR kodus ar kitus duomenis. Tai atveria galimybes gaminti personalizuotus katalogus, vardinius leidinius, individualius pasiūlymus, numeruotus gaminius bei skirtingoms auditorijoms pritaikytą reklaminę medžiagą.
– Ką ši investicija pasako apie įmonės ateities kryptį?
– Tai ilgalaikė investicija į įmonės konkurencingumą, gamybos modernizavimą ir klientų aptarnavimo kokybę. Siekiame būti ne tik spaudos darbų vykdytojai, bet profesionalūs gamybos partneriai, galintys padėti klientui pasirinkti tinkamiausią technologiją, medžiagą, tiražą, formatą ir apdailos sprendimą. Pirmoji Lietuvoje „AccurioJet 30000“, mūsų operatorių patirtis, stipri technologų komanda ir platus darbų po spausdinimo apdirbimo spektras leis klientams pasiūlyti išskirtinį technologijų, kompetencijos ir gamybos lankstumo derinį.
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