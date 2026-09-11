Naujai atliekų tvarkymo aikštelei Lakštučių gatvėje jau išduotas statybos leidimas

Naujoji aikštelė taps ketvirtąja tokio tipo aikštele uostamiestyje ir reikšmingai pagerins atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą klaipėdiečiams. Ji sudarys sąlygas patogiau tvarkyti augančius didžiųjų atliekų srautus ir skatins daiktų pakartotinį naudojimą bei žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą visame Klaipėdos regione.
Šiuo metu skirtingose Klaipėdos miesto dalyse veikia trys didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, į kurias gyventojai kasmet pristato apie 9 tūkst. tonų atliekų. Didėjant atliekų kiekiams ir piko metu susidarant eilėms, nuspręsta plėsti miesto infrastruktūrą.
Naujoji aikštelė bus įrengta Lakštučių g. 1, centrinėje miesto dalyje, šalia Minijos gatvės – patogioje ir lengvai pasiekiamoje vietoje tiek gyventojams, tiek atliekų vežėjams.
Vienas svarbiausių projekto elementų – modernus daiktų pakartotinio naudojimo centras.
Gyventojai galės atvežti nebereikalingus, tačiau dar tinkamus naudoti daiktus, o kiti juos pasiimti nemokamai. Centre atsiras erdvės daiktams rūšiuoti, valyti, atlikti smulkų remontą, eksponuoti ir perduoti naujiems naudotojams. Taip pat veiks edukacinė erdvė, kurioje bus organizuojami seminarai ir praktiniai užsiėmimai apie tvarų vartojimą bei žiedinę ekonomiką.
Tai bus pirmasis tokio masto centras Klaipėdos regione, atitinkantis tarptautinius tvarumo standartus ir gerąją Europos šalių praktiką.
Bendra projekto vertė siekia 3,2 mln. eurų. Iki 50 proc. projekto finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis (apie 1,6 mln. eurų), likusią dalį skiria Klaipėdos miesto savivaldybė (1 mln. eurų) ir KRATC (600 tūkst. eurų).
Projektas įgyvendinamas pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-10-01 (RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“, finansuojamą pagal ES investicijų sistemos Investis kvietimą „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.
Įgyvendinus projektą, naujoji DGASA:
- leis surinkti iki 2000 tonų atliekų per metus;
- užtikrins patogesnį atliekų pridavimą gyventojams;
- padės mažinti nelegalių sąvartynų skaičių mieste;
- skatins rūšiavimą ir tvarų vartojimą;
- stiprins bendruomeniškumą bei socialinę įtrauktį.
2026 m. rugpjūtį išduotas statybos leidimas patvirtina, kad projektas perėjo iš planavimo į įgyvendinimo etapą. Naujoji aikštelė taps svarbia investicija į patogesnes paslaugas gyventojams ir dar vienu žingsniu kuriant švaresnę, tvaresnę bei žiedinės ekonomikos principais paremtą Klaipėdą.
Daugiau informacijos:
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro
Komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius
Mob. tel. +370 685 43000
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