Naujieji metai – be fejerverko: į viešąsias erdves nevilios

Klaipėda naujuosius 2021-uosius pasitiks be didžiojo miesto fejerverko. Miesto valdžia apsisprendė šventinę naktį žmonių į viešąsias erdves nevilioti.

Iššūkių kupini 2020 m. pasibaigs be linksmybių. Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Eglė Deltuvaitė patvirtino – šiemet miesto savivaldybė didžiojo fejerverko neplanuoja.

Apie tai jau informuoti ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) vadovai.

Taip apsispręsta siekiant apsaugoti klaipėdiečius. Bent jau miesto valdžia nesudarys preteksto gyventojams išeiti iš namų ir būriuotis tikintis pamatyti ypatingą metų sandūrą simbolizuojantį reginį.

Tiesa, tylos ir ramybės tą naktį tikėtis neverta, pirotechnika prekiaujantiesiems padaryta išimtis – jie gali pardavinėti petardas net specialiai tam įrengtose didžiųjų prekybos centrų salelėse. Todėl veikiausiai mieste pokšės žmonių įsigyti fejerverkai.

Koronavirusui neslopstant, šalies valdžia jau kalba apie ribojimus keliauti, visiškai realu, kad bus pakartotas priešvelykinis scenarijus, kai prie didžiųjų miestų ir kelių buvo įrengti užkardai. Bereikalingas žmonių judėjimas gali būti uždraustas.

"Situacija kol kas labai neapibrėžta. Dar turime truputį laiko, laukiame aiškesnių nurodymų, jau kalbama apie labai griežtų reikalavimų įvedimą. Esame pasiruošę visiems iššūkiams, pažadėti pareigūnams, kad bus lengva, negaliu", – kalbėjo Klaipėdos AVPK viršininkas Alfonsas Motuzas.

Klaipėdos AVPK Viešosios tvarkos tarnybos viršininkė Rasa Bekėžienė neabejojo, kad šįkart naujametę naktį mieste dirbs daugiau nei įprasta pareigūnų.

Policininkams gali tekti ne tik tramdyti smurtautojus ir triukšmadarius, bet ir stebėti, kad miesto gatvėse bei aikštėse žmonės nesibūriuotų.

"Padėtis keičiasi kasdien, šią minutę dar sunku pasakyti, kokių uždavinių ir iššūkių sulauksime. Tikrai žinome, kad darbo bus daugiau. Be to, Teatro aikštė tradiciškai bus zona be pirotechnikos, todėl teks prižiūrėti, kad čia būtų paisoma šio reikalavimo. Kitose aikštėse ir gatvėse, kur įprastai renkasi klaipėdiečiai ir naudoja savo įsigytas pirotechnikos priemones, turėsime stebėti, kad būtų laikomasi atstumų ir kitų reikalavimų", – tikino R.Bekėžienė.