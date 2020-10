Naujovės uostamiestyje: transporto srautus reguliuos moderni sistema

Žaliąja banga vadinamas tam tikras eismo srautų valdymas, sankryžų darbo režimo koordinavimo metodas, kuomet transporto priemonės vairuotojas eismo grandinėje dalyvaujančias sankryžas įveikia nestoviniuodamas prie šviesoforų: nustatytu greičiu judančiai transporto priemonei tai daryti leidžia nuolat įsižiebiantis žalias jo signalas. Naujoji eismo valdymo sistema, dar vadinama išmaniąja, startuos pirmajame koridoriuje, besidriekiančiame palei uosto akvatoriją: nuo Dariaus ir Girėno g. sankryžos su Sportininkų g.–Naujosios Uosto g.–Pilies g.–Minijos g. (iki Jūrinininkų pr.), ji apims 21 sankryžą.

Naujoji Klaipėdos eismo valdymo sistema bus gerokai modernesnė negu dabar veikiančios Lietuvoje.

„Šios sutarties pasirašymas yra seniai lauktas įvykis. Po ilgo bylinėjimosi teisme ir užsitęsusių derybų, atsirado viltis jau netrukus turėti rezultatą – taip vadinamą žaliąją bangą arba greito pravažiavimo koridorių, kuris leis vairuotojams greičiau įveikti reikiamą ruožą, mažins eismo spūstis ir aplinkos taršą. Esu įsitikinęs, kad ši žalioji banga – pradinis, bet tikrai ne baigtinis mūsų siekis, tokių išmanių greito pravažiavimo koridorių Klaipėdoje reikia daugiau. Koordinuota eismo sistema – dar vienas svarbus žingsnis siekiant, kad šiuolaikinės technologijos padėtų sukurti patrauklias aplinkybes gyventi mieste“, – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Latvijoje registruota „SW Baltics AS“ pasirašė paslaugų pirkimo sutartį dėl eismo valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimo ir priežiūros paslaugos penkiems metams. Pagal ją perkamas sistemos programinės įrangos įdiegimas, darbuotojų mokymai ir garantinė priežiūra, sistemai suteikiama neribotą laiką galiojanti licencija su 5 metų atnaujinimais. Numatyta, kad sistemoje ir šviesoforų valdikliuose realizuojamas viešojo transporto prioritetas. Paprastai tariant, tai reiškia, kad eismo valdymo sistemos „smegenys“ sudarys sąlygas viešajam transportui tiksliai laikytis keleivių vežimo grafiko.

„Naujoji Klaipėdos eismo valdymo sistema bus gerokai modernesnė negu dabar veikiančios Lietuvoje, ji ne tik leis vairuotojams per trumpesnį laiką įveikti greito pravažiavimo koridorių, tačiau ir uždegs žalią šviesą vėluojančiam viešajam transportui, suteiks galimybę žalią koridorių padaryti specialiajam transportui bei parinkti tinkamiausią eismo reguliavimo režimą srautams suvaldyti autoįvykio metu. Džiugu, kad, nors procedūros ir užsitęsė, Klaipėda pasirinko techninius sprendimus, kokius dabar renkasi tokie miestai kaip Stokholmas, Geteborgas ir Malmė“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Atskiru pirkimu Klaipėdos miesto savivaldybė pirks techninę įrangą ir rangos darbus, todėl artimiausiu metu bus paskelbtas dar vienas pirkimas. Įsigyta techninė įranga bus integruota, kad veiktų su programine įranga kaip vieninga eismo valdymo sistema.

Sutarties įgyvendinimas susideda iš penkių etapų. Kiekvieno jų pradžia priklauso nuo to, kada bus atlikti ankstesnio etapo darbai. Be to, kaip minėta, ši sutartis glaudžiai susijusi su kitu pirkimu. Jeigu viskas vyks kaip numatyta, tikimasi, kad žalioji banga atsiris į Klaipėdą jau kitąmet. Sutartis, kurios vertė daugiau negu 1 mln. eurų, finansuojama iš Europos Sąjungos komisijos programos „Horizon 2020“ projekto „PORTIS“ ir Klaipėdos savivaldybės biudžeto lėšų.