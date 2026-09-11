Nebenaudojamas metalas – ne šiukšlės, o papildomos pajamos

Senos konstrukcijos, buitinė technika, nenaudojami įrenginiai ar po remonto likę laidai dažnai tiesiog užima vietą kieme ar sandėlyje. Tačiau teisingai pasirinkus metalo supirkėją, šios atliekos gali tapti greitomis ir skaidriomis pajamomis. Klaipėdoje veikianti UAB „Kuusamet“, priklausanti vienai iš rinkos lyderių – „Metruna“ grupei, ragina gyventojus bei verslo atstovus nebenaudojamo metalo nepalikti likimo valiai ir rinktis tvarią bei finansiškai naudingą alternatyvą.
„Metrunos“ grupės įmonės – Klaipėdoje veikianti UAB „Kuusamet“ ir Kaune veikianti UAB „Polimeta“ – nuo šiol dirba ir šeštadieniais. „Pradėjome dirbti ir šeštadieniais, todėl visus, kurie darbo dienomis nespėja atvykti po darbų, kviečiame apsilankyti šeštadienį“, – praneša įmonės.
Darbo laikas 9–15 val.
Klaipėdoje adresu: Minijos g. 162.
www.metruna.eu.
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