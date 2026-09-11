 Nebenaudojamas metalas – ne šiukšlės, o papildomos pajamos

Nebenaudojamas metalas – ne šiukšlės, o papildomos pajamos

ką verta žinoti Klaipėdos krašto gyventojams ir įmonėms?
2026-09-11 07:00 klaipeda.diena.lt inf.

Tvarkantis kiemą, garažą ar po statybų bei gamybinių procesų dažnai iškyla klausimas: ką daryti su susikaupusiu metalo laužu? 

Senos konstrukcijos, buitinė technika, nenaudojami įrenginiai ar po remonto likę laidai dažnai tiesiog užima vietą kieme ar sandėlyje. Tačiau teisingai pasirinkus metalo supirkėją, šios atliekos gali tapti greitomis ir skaidriomis pajamomis. Klaipėdoje veikianti UAB „Kuusamet“, priklausanti vienai iš rinkos lyderių – „Metruna“ grupei, ragina gyventojus bei verslo atstovus nebenaudojamo metalo nepalikti likimo valiai ir rinktis tvarią bei finansiškai naudingą alternatyvą.

Partnerio nuotr.

„Metrunos“ grupės įmonės – Klaipėdoje veikianti UAB „Kuusamet“ ir Kaune veikianti UAB „Polimeta“ – nuo šiol dirba ir šeštadieniais. „Pradėjome dirbti ir šeštadieniais, todėl visus, kurie darbo dienomis nespėja atvykti po darbų, kviečiame apsilankyti šeštadienį“, – praneša įmonės.

Partnerio nuotr.

Darbo laikas 9–15 val.

Klaipėdoje adresu: Minijos g. 162.

www.metruna.eu.

Straipsnis užsakytas
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