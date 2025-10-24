Nekilnojamojo turto tarifai neaugs

Nuo kitų metų smarkiai augant nekilnojamojo turto (NT) mokestinei vertei bei gerokai didėjant komercinio turto mokesčiui, Lietuvos verslo konfederacija savivaldybėms pasiūlė išdėstyti mokesčio augimą per trejus metus, kad mokestinė našta augtų nuosaikiai.
Anot konfederacijos pranešimo, nuo 2026 metų NT mokestinė vertė kai kuriais atvejais auga du kartus, tokį turtą valdančios įmonės gali patirti sąnaudų šoką, o tai gali daryti neigiamą poveikį verslo aplinkai.
Klaipėdos savivaldybės atstovų teigimu, uostamiesčio meras A. Vaitkus jau yra viešai pasisakęs, kad galiojančių komercinio NT tarifų mieste nekeis.
Teigiama, jog ir dauguma didžiųjų miestų savivaldybių taip pat prasitarė, kad šio mokesčio tarifų keisti neketina.
Kasmet iki liepos 1 d. (o kai yra verčių perskaičiavimas – iki gruodžio 1 d.) savivaldybių tarybos turi patvirtinti naujus komercinio NT tarifus.
Artėjant šiam laikui, Lietuvos verslo konfederacija dėl to veikiausiai susirūpino, nes šalyje ekonomika auga, todėl suprantama, kad savivaldybės turėtų didinti komercinio NT tarifus.
Nepaisant augančios ekonomikos, verslai nenori mokestinės naštos didinimo.
Teigiama, kad tai supranta ir Klaipėdos savivaldybės administracija, kurios atstovai pritarė, kad dabar ne metas didinti mokesčius.
Klaipėdos mieste šiemet savivaldybė planavo surinkti 11 mln. 460 tūkst. eurų komercinio NT mokesčio.
Paprastai tiek ir yra surenkama.
Pastarąjį kartą šio mokesčio tarifas Klaipėdoje buvo tvirtinamas 2019 m. gegužę 2020-iems ir vėlesniems metams.
