Nepraleiskite progos – prasideda didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas daugiabučių kiemuose

Kiekvieną savaitgalį, kaskart vis kitoje miesto dalyje, lankysis atliekų vežėjų transportas, o aplinkinių namų gyventojai galės nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
„Didžiųjų ir medienos atliekų surinkimui Klaipėdoje yra bet keturi nemokami būdai. Apvažiavimas per kiemus – tik vienas iš jų. Taip pat daugiabučių namų administratoriai ir bendrijų pirmininkai gali du kartus per metus gyventojams patogiu metu užsisakyti didelės talpos konteinerį didžiosioms atliekoms. Kiekvienas rinkliavos mokėtojas vieną kartą per metus gali pasinaudoti mūsų „Atliekų taksi“ paslauga, o visus metus, kasdien, šias atliekas priima KRATC didžiųjų atliekų aikštelės Tilžės g. 66A, Šiaurės pr. 30 ir Plieno g. 13“ , – sakė Tomas Danisevičius, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius.
Individualių valdų gyventojai taip pat gali pasinaudoti nemokama didžiųjų ir medienos atliekų surinkimo paslauga, kai vežėjų transportas atvyksta į jų miesto dalį. Ši paslauga klaipėdiečiams bus teikiama rugsėjo mėnesį. Norint ja pasinaudoti, individualių valdų savininkai turėtų iš anksto pasidomėti, kada į jų mikrorajoną atvyks surinkimo transportas, ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki grafike nurodytos išvežimo datos užsiregistruoti el. paštu [email protected] arba telefonu +370 800 13344.
Tikslius surinkimo grafikus rasite KRATC interneto svetainėje: https://www.kratc.lt/atlieku-surinkimo-tvarka-grafikai/#--kiti-grafikai.
Rugpjūčio 1–2 d. atliekų vežėjai atvyks į šias Klaipėdos miesto vietas:
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