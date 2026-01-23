Neprotingi šiukšlintojai palieka įkalčius: kas gresia save išduodantiems teršėjams?

Pietinėje miesto dalyje prie Ievos Simonaitytės gatvės 12-ojo namo esančių konteinerių gyventojai dažnai mato ne vietoje išmestas pakuotes.
Šalia konteinerių yra paliekamos kartoninės siuntų dėžės su siuntų lipdukais.
Ant lipdukų matyti vardai, pavardės, adresai ir net telefonų numeriai. Kai kurie šiukšlintojai pamiršta juos pašalinti ir išmeta siuntinių pakuotes ten, kur nori.
„Šiukšlintojai tikrai neprotingai pasielgia palikdami atliekas ne vietoje ir dar su įkalčiais“, – stebėjosi vietos gyventoja Lina.
Moteris teigė ne kartą mačiusi, kaip konteinerių aikštelė „papuošiama“ dėžėmis, kurios turi būti išmetamos į popieriui skirtą konteinerį.
Už atliekų palikimą, taip pat ir kartono, šalia konteinerių yra baudžiama, jei pavyksta surasti teršėją.
Klaipėdietei kilo natūralus klausimas, ar tokie akivaizdūs pažeidimai visada lieka be pasekmių ir ar išmetę atliekas su asmens duomenimis šiukšlintojai iš tiesų sulaukia baudų.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) Komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius patvirtino, kad už tokį elgesį tikrai yra baudžiama, tačiau, suprantama, tik tada, jei pavyksta nustatyti pažeidėją.
„Taip, už atliekų palikimą, taip pat ir kartono, šalia konteinerių yra baudžiama, jei pavyksta surasti teršėją. Kai KRATC pasiekia nuotraukos su teršėjo duomenimis, mes informaciją perduodame kolegoms iš savivaldybės – pažeidėjų paieška ir nubaudimu užsiima Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistai“, – teigė A. Liubinavičius.
Anot jo, gyventojai, pastebėję piktybinio šiukšlinimo atvejus, raginami nelikti abejingais ir apie tai pranešti, užfiksuotas nuotraukas galima siųsti minėtam savivaldybės skyriui.
