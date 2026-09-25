Neringoje prasideda Pasaulinės turizmo dienos renginiai

Penktadienį šeimos kviečiamos į nemokamą ekskursiją „Kopų nuotykis“, taip pat numatytas susitikimas su kurėno „Reza“ statytojais bei koncertas Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“.
Šeštadienį Nidoje vyks tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas, kuriame, organizatorių teigimu, dalyvaus beveik 700 įvairaus amžiaus bėgikų. Dėl renginio nuo 10 iki 15 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas Taikos, Naglių, Pamario ir G. D. Kuverto gatvėse.
Tą pačią dieną Nidoje vyks orientacinis žaidimas „(Ne)paklydę Nidoje“, o Juodkrantėje Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija kvies į žygį parabolinėmis kopomis.
Mizgirių gintaro muziejuje vyks nemokamas interaktyvus gintaro pristatymas, taip pat nemokamai bus galima aplankyti Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salę ir istorinę ekspoziciją.
Pasaulinės turizmo dienos renginių savaitgalį sekmadienį Juodkrantėje užbaigs nemokama ekskursija „Juodkrantės istorijos“.
Savivaldybė primena, kad Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiesiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio iki šeštadienio vidurdienio.
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