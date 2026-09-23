Netrukus bus skelbiamas paraiškų priėmimas pastatų tvarkymo daliniam finansavimui

Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkymo rėmimas
Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų daliniam finansavimui gauti 2027 metais. Tai puiki galimybė, prisidedant savivaldybei, suremontuoti arba restauruoti Klaipėdos mieste esančio Saugomo pastato pamatus, fasadus, stogą. Raginame aktyviai teikti paraiškas finansavimui gauti prastos būklės pastatų savininkus, o taip pat istorinių dvarų – Paupio (Bachmano), Mažojo Tauralaukio, valdytojus.
Savivaldybės skiriamų lėšų dalis projekto arba atskiro etapo įgyvendinimui sudarys iki 50 procentų jo sąmatinės vertės (medinės ir fachverko konstrukcijos objektų tvarkybos darbams iki 70 procentų), tačiau ne daugiau kaip 90 tūkst. eurų, o taikomiesiems tyrimams iki 50 tūkst. eurų.
Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos teikiamos kartu su parengtu tvarkybos darbų projektu, projekte esama sąmata bei kitais būtinais dokumentais. Siūlome teikti paraišką, naudojant elektroninę formą, patalpintą internetinėje svetainėje tvarkau.klaipeda.lt/Paveldinių pastatų tvarkymas.
Senamiesčio ir Naujamiesčio pastatų fasadų tvarkymo rėmimas
Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat skelbia paraiškų priėmimą 2027 metų finansavimo laikotarpiui dėl Klaipėdos Senamiestyje ir Naujamiestyje esančių pastatų fasadų sutvarkymo rėmimo.
Savivaldybės finansavimas skiriamas Senamiestyje esančių pastatų tvarkymui. Savivaldybė taip pat numato dalinai finansuoti Naujamiesčio pastatų, kurie ribojasi su H. Manto, Liepų, K. Donelaičio, S. Nėries, S. Daukanto, S. Šimkaus, Bokštų, Puodžių, I. Kanto, J. Janonio, Šaulių, Danės gatvėmis, M. Mažvydo alėja, K. Donelaičio ir Lietuvininkų aikštėmis, fasadų tvarkymą.
Savivaldybės parama fasadų remontui skiriama iki 50 tūkst. eurų, jei pastato tvarkomi paviršiai yra didesni nei 500 kv. m. Jei darbų apimtis yra mažesnė, gali būti skirta iki 30 tūkst. eurų parama. Savivaldybės skiriamų lėšų dalis pastato fasadų remontui sudaro iki 70 procentų darbų sąmatinės vertės. Kompensuojama ir dalis projekto arba aprašo rengimo išlaidų.
Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos teikiamos kartu su parengtu darbų projektu ir leidimu arba paprastojo remonto aprašu (aprašo reikalavimai išdėstyti naujai patvirtintoje tvarkoje 9.7 punkte), kvalifikuoto specialisto parengta sąmata bei kitais būtinais dokumentais. Siūlome teikti paraišką, naudojant elektroninę formą, patalpintą internetinėje svetainėje tvarkau.klaipeda.lt/Fasadų tvarkymas.
Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama išvengti neracionalios paramos lėšų planavimo praktikos, tais atvejais, jei teikiama pakartotina paraiška dėl namo, turinčio du ir daugiau savininkus ir kuriam finansavimas buvo numatytas ankstesniais metais, tačiau darbai nebuvo pradėti ir paramos buvo atsisakyta, prašys prie paraiškos dokumentų pridėti namo gyventojų balsavimo protokolinį sprendimą dėl pritarimo rangovo pasiūlymui. Neturint tokio pritarimo, paraiška nebus nagrinėjama.
Paraiškų priėmimas – nuo spalio 12 dienos
Paraiškos bus priimamos nuo 2026 m. spalio 12 dienos iki atskiro pranešimo, bet ne trumpiau nei 40 darbo dienų.
Dėl paraiškų teikimo prašome kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros departamento Paveldosaugos skyrių (Liepų g. 11, Klaipėda) el. paštu [email protected], tel. Nr. 0 (46) 39 60 68, 39 60 38.
Visą informaciją, susijusią su paraiškų teikimu rasite interneto svetainėje https://tvarkau.klaipeda.lt.
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