 Nuo krovinių iki tvarios laivybos

Nuo krovinių iki tvarios laivybos

2026-09-13 12:00 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos uostą prekybiniai ryšiai sieja su bemaž 70 pasaulio valstybių. Skandinavija yra viena ypač svarbių Lietuvos pramonės eksporto ir importo rinkų. Siekiant stiprinti Klaipėdos uosto bendradarbiavimą su Suomija, ši valstybė vertinama ne tik kaip svarbi krovinių rinka, bet ir kaip aktyviai žaliosios energetikos projektus vystanti bei tvarios laivybos koridorius skatinanti partnerė.

Svečias: Klaipėdos uoste apsilankiusiam Suomijos ambasadoriui Lietuvoje J. Lehtovirtai (dešinėje) uosto vadovas A. Latakas pristatė Klaipėdos uosto veiklą.
Svečias: Klaipėdos uoste apsilankiusiam Suomijos ambasadoriui Lietuvoje J. Lehtovirtai (dešinėje) uosto vadovas A. Latakas pristatė Klaipėdos uosto veiklą. / KVJUD nuotr.

Klaipėdos uoste apsilankiusiam Suomijos ambasadoriui Lietuvoje Jaakko Lehtovirta pristatyta Klaipėdos uosto veikla, vystomi infrastruktūros bei žalieji projektai, aptartos glaudesnio bendradarbiavimo kryptys.

Šiandien krovinių srautas su Suomija sudaro apie 2 proc. bendros Klaipėdos uosto krovos – daugiausiai tai naftos produktai, mediena, trąšos bei žemės ūkio produkcija.

„Ši valstybė mums svarbi ne tik kaip krovinių rinka. Su Suomijos uostais bendradarbiaujame kurdami žaliuosius laivybos koridorius, prisidedančius prie anglies dvideginio emisijų mažinimo. Taip pat kartu su partneriais, tarp kurių ir Suomijos atstovai, vertinome uosto pasirengimą ateityje teikti žaliojo metanolio bunkeriavimo paslaugas“, – kalbėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.

Klaipėdos uostas kartu su dar penkiais Europos uostais, tarp kurių ir Helsinkio bei Haminos ir Kotkos uostai, yra pasirašę bendradarbiavimo memorandumą su Singapūro laivybos įmone „X-Press Feeders“ bei įsipareigoję drauge skatinti tvarios laivybos plėtrą Šiaurės ir Baltijos jūrose, kuriant žaliuosius laivybos koridorius.

Nuo 2024 m. į Klaipėdos uostą atvyksta žaliuoju metanoliu varomi laivai.

Suomija taip pat didelį dėmesį skiria tvariai laivybai.

Net 95 proc. Suomijos užsienio prekybos vyksta būtent jūra.

Praėjusiais metais per Suomijos uostus gabenta 90,2 mln. t krovinių.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos uostas
Suomija
prekybiniai ryšiai

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