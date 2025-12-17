Nuo sukčių saugo patarimas neskubėti

Pirmadienio Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinė buvo panaši į kitų dienų. Joje be žinių apie viešoje vietoje mirusį žmogų, chuliganiškai besielgusį asmenį ir nutvertą girtą vairuotoją buvo minimi ir trys sukčiavimo atvejai.
Tądien į policiją kreipėsi 36 metų vyras ir pasiguodė, kad praėjusį trečiadienį internetu norėjo nusipirkti žibintus automobiliui. Į pardavėju prisistačiusio asmens banko sąskaitą jis pervedė 300 eurų, bet ir po savaitės žibintų negavo.
Nepavyko jam ir susigrąžinti pinigų. Todėl vyras kreipėsi į policiją, o pareigūnai pradėjo sukčiavimo tyrimą.
Tą pačią dieną miesto policijos komisariato pareigūnai pradėjo tyrimą dėl dar vienos apgavystės. Nukentėjusioji pranešė praradusi 1 190 eurų, nes patikėjo, kad kartu su pažįstamu asmeniu dalyvaudama loterijoje laimės nemažą sumą.
Žinutė apie loteriją moterį pasiekė per socialinius tinklus. Kai paspaudė atsiųstą nuorodą ir suvedė reikalaujamus duomenis, nukentėjusioji pastebėjo, kaip jos banko sąskaita beregint sumenko.
Dar viena moteris gavo trumpąją žinutę, kuria buvo informuota, esą gruodžio 13 dieną jai buvo paskirta bauda už Kelių eismo taisyklių pažeidimą.
Galbūt tai buvo pirma 45-erių moteriai paskirta bauda, nes ji suskubo spausti atsiųstą nuorodą ir suvesti reikalaujamus duomenis.
Apie tai, kad buvo apgauta, nukentėjusioji suprato, kai iš jos sąskaitos dingo 959 eurai, o ne nuobaudos „protokole“ nurodyta suma.
Tai tėra trys sukčiavimo būdai iš daugybės šiuo metu sukčių naudojamų apgavysčių. Būtent todėl Lietuvos policija šiomis dienomis pradeda informacinę kampaniją „Padėk ragelį“.
Jos tikslas patarti kiekvienam mūsų, kaskart susidūrus su neįprasta, abejonių ar nerimą keliančia situacija, nedaryti skubotų sprendimų, padaryti pauzę, o ėmus bendrauti su nepažįstamais asmenimis telefonu tiesiog padėti ragelį.
Dažniausiai žmonės patiki, kad jiems skambinantys asmenys yra telekomunikacijų bendrovės atstovai, policininkai, banko darbuotojai, o įtraukti į pokalbį ima vykdyti sukčių nurodymus ir praranda santaupas.
Todėl raginama laiku nutraukti pokalbį, nepasiduoti spaudimui.
Pareigūnai turi tris paprasčiausius patarimus: jei skambina, kalba rusiškai ir skubina – iškart padėkite ragelį, jei prašo duomenų ar pinigų – nutraukite pokalbį, jei kyla įtarimų – kreipkitės į policiją.
