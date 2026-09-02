Nustebino moksleivių elgesys: Rugsėjo 1-ąją panoro alkoholio

Šventinį rytą klaipėdietė parduotuvėje išvydo vaizdą, kuris ją gerokai nustebino.
Nors alkoholio tą dieną parduotuvėse įsigyti negalima, klaipėdietei kilo klausimas – gal šventei pasiruošta iš anksto?
„Nustebau pamačiusi jaunimą prie alkoholinių gėrimų skyriaus. Vaikinai su kardeliais rankose tarpusavyje diskutavo, ką gers vakare. Iš pradžių pagalvojau, kad jie galbūt renkasi, ką pirkti. Tačiau juk šią dieną Lietuvoje alkoholio parduotuvėse įsigyti negalima. Matyt, jaunuoliai viskuo pasirūpino iš anksto ir tiesiog vienas kitam rodė, ką atsiveš į šventę. O gal nežinojo, kad šiandien alkoholis neparduodamas?“ – pasakojo klaipėdietė.
Primenama, kad Alkoholio kontrolės įstatyme yra įtvirtintas draudimas naujų mokslo metų pradžios dieną parduotuvėse prekiauti alkoholiniais gėrimais. Tai reiškia, kad šią dieną alkoholio įsigyti mažmeninės prekybos vietose negalima.
Vis dėlto draudimas netaikomas viešojo maitinimo veiklai. Kavinės, barai ar restoranai alkoholinius gėrimus tą dieną gali parduoti, tačiau tik realiai teikdami viešojo maitinimo paslaugas.
Gėrimas turi būti išpilstomas į vietoje vartoti skirtą tarą, o klientui turi būti sudarytos sąlygos jį vartoti vietoje.
Svarbu ir tai, kad iš anksto pateiktas užsakymas nėra išimtis. Alkoholinių gėrimų tądien negalima pristatyti ir tuomet, kai jie buvo užsakyti anksčiau, pavyzdžiui, naudojantis maisto pristatymo paslaugomis.
Už nustatyto draudimo nesilaikymą įmonėms gali būti skiriama nuo 144 iki 579 eurų bauda.
Jei toks pažeidimas pakartojamas per dvejus metus nuo ankstesnės baudos paskyrimo, bauda gali siekti nuo 579 iki 1 448 eurų.
Naujausi komentarai