Nustebino senelio vaišės

Plastiko dėžėje buvo sudėti maišeliai su krapais, špinatais ir svogūnais.
Užrašas skelbė, kad vietinius daržo gėrybėmis vaišina senelis.
Mielas užrašas, o ir savame darže užauginti žalumynai tikrai sušildė praeivių širdis.
„Pagarba tokiems seneliams, kurie pagalvoja ne tik apie save, bet ir apie kitus“, – gyrė iniciatyvą viena gyventoja.
O štai veikiausiai senelį pažįstanti vietinė patikino, kad labai džiugu matyti ištuštintą dėžę.
„Žinokite, bet kaip malonu matyti, kai tuščia! Jis daržoves augina pardavimui, prisideda prie pensijos, bet ir pavaišina“, – pasakojo moteris.
Kitas miestietis taip pat pasidžiaugė senelio gera širdimi ir paragino praeivius pensininkui palikti po kelis eurus už vaišes.
Paaiškėjo, kad praeiviai įmeta į dėžę pinigų, bet ne tai suteikia didžiausią džiaugsmą.
„Kartais būna, kad kas ir įmeta pinigų. Bet šiaip smagus pats tas jausmas, kad gėrybių pasiima kokia močiutė. Aišku, būna, kad sustoja važiuodami geru, brangiu automobiliu, pasiima kelis maišelius ir nė vieno euro nepalieka. Na, bet dovanojame, vaišiname, kaip ir neprivaloma gi mokėti. Kas nori, tas užsisako nusipirkti“, – pasakojo vietinė gyventoja.
Gargždiškiai palinkėjo seneliui sveikatos ir džiaugėsi jo gera širdimi.
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