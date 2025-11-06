NVSC: Dėl Kretingos rajone kilusio paukščių gripo protrūkio žmonės neužsikrėtė

Pranešime spaudai rašoma, kad vykdydamas paukščių gripo profilaktikos priemones NVSC Klaipėdos departamento Kretingos skyrius nustatė 61 asmenį, turėjusį sąlytį su infekuotais paukščiais, jų išskyromis ar aplinka.
Iš jų 11 priskirti didelės rizikos grupei, likusieji – mažos rizikos grupei. Šie žmonės buvo stebimi 14 dienų.
Pasibaigus inkubaciniam laikotarpiui konstatuota, kad nė vienas iš stebėtų asmenų paukščių gripu neužsikrėtė.
ELTA primena, kad Kretingos rajone stambiame kalakutų ūkyje buvo nustatytas paukščių gripo židinys. Iš viso šiame ūkyje buvo auginama apie 20 tūkst. paukščių. Apie protrūkį spalio viduryje pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).
Pirminiais duomenimis, praėjusį penktadienį ūkio savininkai pastebėjo padidėjusį paukščių gaišimą. Kaip buvo pranešta VMVT, nugaišo apie 2 tūkst. kalakutų iš 5,38 tūkst., laikytų viename iš trijų tvartų.
Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas be atskiro VMVT Klaipėdos apygardos leidimo yra uždraustas.
Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos. Užsikrėtusiam ūkiui nurodyta sunaikinti gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides.
