Paaiškėjo daugiau detalių dėl incidento Gargžduose: šarvuočio kelionę klaidino navigacija

Nuvingiavo į Gargždus
Vilkiko, registruoto Nyderlanduose, vairuotojas pėstininkų kovos mašiną „CV-90“ turėjo nugabenti į Rukloje esantį poligoną.
Tačiau važiuodamas magistrale iš Klaipėdos uosto, vilkiko vairuotojas nežinia kodėl nusuko per Gargždus.
Sunkiasvorė transporto priemonė turėjo ketvirtadienio rytą judėti net per pačius Gargždus, nors centrinėje miesto gatvėje yra sunkiojo transporto eismą draudžiantis ženklas.
Vilkiko vairuotojas vėliau prasitarė, kad ties Klaipėdos rajono savivaldybe jis matė eismą draudžiantį ženklą, vadinamąją plytą. Tačiau po juo esanti papildoma lentelė skelbė, kad eismas bus uždraustas dar gerokai tolėliau, pavažiavus kelis šimtus metrų.
Vyras pasuko Tilto gatve ir atsidūrė visiškai uždarytame kelyje.
Tilto gatvėje vyksta remonto darbai, čia įrenginėjamas šlaito įtvirtinimas dviračių ir pėsčiųjų takui.
Vairuotojas suko dešinėn, Žemaičių plentu, tačiau išvydo tik stačią įkalnę, kelias čia grįstas akmenimis.
Juo galima išvažiuoti į magistralę, tačiau tik ne tokių gabaritų mašinai.
Supratęs, kad įkalnės su tokiu kroviniu neįveiks, vairuotojas dar mėgino apsisukti, tačiau įstrigo pusnyje.
Pasiuntė pas vokiečius
Žurnalistams paaiškinimo, ką šarvuotis veikia Gargžduose, kreipusis į Lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių atstovus, buvo atsakyta, kad klausimus derėtų siųsti Vokietijos brigadai, dislokuotai Lietuvoje.
„Karinė technika yra ant civilio tralo gabenama pėstininkų kovos mašina „CV-90“, kuri priklauso Lietuvoje dislokuotai 45-ajai Vokietijos brigadai „Lietuva“. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vyksta pratybos Generolo Povilo Plechavičiaus poligone. Kairiuose treniruojasi Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Fuzilierių batalionas, tačiau šiuose mokymuose sąjungininkai nedalyvauja“, – aiškino kariuomenės atstovai.
Taip pat akcentuota, kad administraciniais, ne pratybų tikslais vykdomas sąjungininkų karinės technikos judėjimas į Klaipėdos regioną yra įprasta rutina, kadangi technikos gabenimui dažnai naudojamas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas.
Dėkojo lietuviams
Išsiuntus klausimus Vokietijos kariuomenės atstovams, jų operatyvus atsakymas nustebino.
Ar tikrai Lietuvos kariškiai tiksliai žino, kokia ir kam priklausanti technika važinėja po šalį?
„Jūsų nuotraukose matomas šarvuotas automobilis nepriklauso 45-ajai Vokietijos brigadai (Panzerbrigade). Atrodo, kad automobilis yra iš Nyderlandų arba Norvegijos“, – patikinta vokiečių karių atsakyme.
Iš tiesų, ant šarvuočio „CV-90“ buvo matyti Nyderlandų vėliava.
Nyderlanduose registruoto vilkiko vairuotojas pasakojo, kad jis dar tą pačią dieną privalėjo sugrįžti į Klaipėdą ir išplaukti keltu, tačiau veikiausiai jam to nepavyko padaryti, nes iki Ruklos jo laukė ilga kelionė.
Įstrigusią techniką iš pusnies teko traukti privačios įmonės skubios pagalbos technikai.
Kai mašiną pavyko išjudinti iš vietos, danas nuoširdžiai dėkojo lietuviams.
Karinės technikos vežėjui teko atgaline eiga judėti Tilto gatve iki pat miesto centro.
Šarvuočius pirks kartu
„CV-90“ yra Švedijoje sukurta vikšrinė pėstininkų kovos mašina, kuri pradėta naudoti 1994 m.
Šiuo metu moderniausias gaminamas šios mašinos variantas yra „CV-90 Mk IV“.
Ankstyvieji „CV-90“ variantai Švedijos kariuomenėje dažniausiai naudojo „Bofors“ gamybos bokštelį, ginkluotą 40 mm automatine patranka.
Praėjusių metų vasarą pranešta, kad Lietuva, kartu su Suomija, Švedija, Norvegija, Estija ir Nyderlandais, ketina bendrai įsigyti šarvuotų pėstininkų kovos mašinų „CV-90“.
