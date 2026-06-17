Paaiškėjo, kurios savivaldybės pirmauja pagal užimtumą ir pajamas Lietuvoje

Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimų augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse.
Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko devintoje, Vilniaus miesto – aštuonioliktoje, o Kauno miesto – 29-oje vietoje.
Prasčiausiai įvertintos buvo Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų, Ignalinos rajonų savivaldybės.
„Delfi" užsakymu šių metų sausio 1–kovo 31 d. žurnalas „Reitingai“ atliko tyrimą ir pirmą kartą sudarė reitingą „Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas“, kuriame analizuojami 140 rodiklių, sugrupuotų į dvylika sričių.
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