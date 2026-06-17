 Paaiškėjo, kurios savivaldybės pirmauja pagal užimtumą ir pajamas Lietuvoje

Paaiškėjo, kurios savivaldybės pirmauja pagal užimtumą ir pajamas Lietuvoje

2026-06-17 12:58
ELTOS inf.

Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje, rodo „Delfi“ užsakymu žurnalo „Reitingai“ atliktas tyrimas.

<span>Paaiškėjo, kurios savivaldybės pirmauja pagal užimtumą ir pajamas Lietuvoje </span>
Paaiškėjo, kurios savivaldybės pirmauja pagal užimtumą ir pajamas Lietuvoje / E. Ovčarenko, T. Biliūno/BNS nuotr.

Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimų augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse.

Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko devintoje, Vilniaus miesto – aštuonioliktoje, o Kauno miesto – 29-oje vietoje.

Prasčiausiai įvertintos buvo Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų, Ignalinos rajonų savivaldybės.

„Delfi" užsakymu šių metų sausio 1–kovo 31 d. žurnalas „Reitingai“ atliko tyrimą ir pirmą kartą sudarė reitingą „Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas“, kuriame analizuojami 140 rodiklių, sugrupuotų į dvylika sričių.

Šiame straipsnyje:
savivaldybių reitingai
reitingai
Palangos miesto savivaldybė
Neringos savivaldybė
užimtumas
pajamos

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