Pabėgėlių vaikams Klaipėdoje – stovyklų trūkumas: vasaroja kiemuose

Dalijosi rūpesčiais

Uostamiestyje jau kelis mėnesius gyvena keli tūkstančiai mažųjų karo pabėgėlių.

Jų tėvai, kaip ir daugelis klaipėdiečių, susidūrė su problema, kaip atžalas užimti per atostogas.

Klaipėdiečiai vargsta, bet randa pinigų iš dalies apmokamoms dienos stovykloms, siunčia vaikus vasaroti pas senelius ar kitus giminaičius.

Nemažai ukrainiečių sunkiai suduria galą su galu ir skirti pinigų vaikų stovykloms nelabai gali, o ir nugabenti mažuosius į dienos stovyklas sudėtinga. Dienos stovyklos daugeliui vaikų organizuojamos mokyklose, tačiau stovyklos trunka trumpai. Kaip užimti mažuosius visą kitą atostogų laiką, mamos dažniausiai nežino.

Moksleivių saviraiškos centre Smiltelės gatvėje gyvenančios ukrainiečių šeimos pačios sprendė vaikų priežiūros klausimus. Dar pavasarį, kai tik čia apsigyveno šeimos, kai kurios moterys likdavo prižiūrėti vaikų, kol kitos tvarkydavo reikalus ar dirbdavo.

Tokios ukrainiečių bendrystės, apimančios visą Klaipėdą, nėra.

Sovietinių stovyklų nebėra

Kurį laiką pabėgėlių vaikai dalį dienos galėdavo praleisti Klaipėdos tautinių kultūrų centre. Ten juos prižiūrėdavo ir jų ugdymu rūpindavosi tautinių bendrijų atstovai. Tačiau įsibėgėjus Skulptūrų parko rekonstrukcijai patekti į pačiame parko viduryje esantį centrą vaikams nesaugu, jie čia nebepriimami.

Miesto savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojos pasakojo dažnai pastebinčios, kad karo pabėgėlės tiesiog nesusivokia, jog Lietuvoje nebėra tokių stovyklų kaip tarybiniais laikais, kai vaikų poilsis nameliuose prie jūros, trukdavęs kelias savaites ar net mėnesį, tėvams nekainuodavo.

Daugelis stovyklų yra tėvų apmokamos bent iš dalies, bet ir tai yra nemažos sumos. Tai karo pabėgėliams yra sunkiai įkandama.

L. Trigub: mes tiesiog neturime tam pinigų, aš net nežinau, iš kur jų būtų galima gauti. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Patalpos teberemontuojamos

Tikėtasi, kad ukrainiečių kultūros ir švietimo centras "Rodyna" imsis bent dalies ukrainiečių vaikų laisvalaikio organizavimo.

Tokią stovyklą vaikams, kurie lankė sekmadieninę mokyklą, planuojama surengti nuo liepos 31 iki rugpjūčio 19 d. buvusioje stovykloje "Žiogelis".

Dienos stovyklos šioje vietoje bus rengiamos tik naujai atvykusiesiems. Už jų pietus stovykloje tėvai turės sumokėti po 6 eurus.

"Mes tiesiog neturime tam pinigų, aš net nežinau, iš kur jų būtų galima gauti", – tikino ukrainiečių kultūros ir švietimo centro "Rodyna" vadovė Lidia Trigub.

Ji tikino mielai būtų organizavusi ir didesnio mieste gyvenančių ukrainiečių vaikučių skaičiaus dienos užimtumą, bet iki šiol negali normaliai naudotis savivaldybės suteiktomis patalpomis.

"Turime patalpas Tiltų gatvės 8 name, čia buvo savanorių centras. Kadangi vis dar negalima gauti dar vieno kambario šiame name, mums laikinai suteiktos nedidelės patalpos Tiltų gatvės 19 name. Bet šių patalpų būklė – baisi, jose vis dar vyksta remontas. Darbus jau pradėjome, bet tam reikia ne tik pinigų, bet ir darbo rankų. Jokios savivaldybės paramos tam negauname. Jeigu galėtume tai padaryti, mums pavyktų dienomis užimti nemažą būrį vaikų", – guodėsi L.Trigub.

Paklausta, ar galėtų šiems darbams pasitelkti į talką Klaipėdos įmonėse dirbančius ukrainiečius vyrus, moteris atskleidė nelinksmą tiesą – kai reikia pagalbos tvarkant dokumentus ar sprendžiant kitas problemas, tautiečiai labai greitai ją susiranda. Bet po to ne kiekvienas net padėkoja.

"Ne kartą rašiau žinutes, skambinau vyrams, bet pagalbos sulaukiu vos iš kelių. Didžiuojuosi jais, jie labai stengiasi dėl bendruomenės gerovės, bet mums reikia ne tik darbo rankų, bet ir pinigų dažams ir kitoms remonto medžiagoms pirkti. Savivaldybė šiuo klausimu nepadeda, todėl kol kas nepasakysiu, kada patalpos bus sutvarkytos taip, kad būtų jauku ir saugu", – kalbėjo L.Trigub.

Trečiadienį ukrainiečių kultūros ir švietimo centro "Rodyna" patalpose Klaipėdos "Varpo" gimnazijos mokiniai perdavė pačių surengtos mugės metu surinktus pinigus. Nors ir nedidelė, bet nuoširdi vaikų auka bus panaudota ukrainiečių vaikų vasaros stovyklos reikmėms.