Padelio bendruomenei – nauja atostogų patirtis

Visa ko pradžia
Prisimindamas pačią kūrimo pradžią, šalia Palangos įsikūrusio „Atostogų parko“ direktorius Ričardas Jovaiša šypsosi – anksčiau vaizdas čia buvo visiškai kitoks.
„Prieš 12 metų čia driekėsi lygūs arimo laukai, ganėsi karvės. Apie jokį padelį ar parką tada nebuvo nė kalbos“, – pasakojo vadovas.
Per šį laiką teritorija pasikeitė neatpažįstamai – šiandien čia harmoningai dera poilsis, sportas ir pramogos, o viena naujausių komplekso dalių tapo padelio arena.
Mintis ją įkurti R. Jovaišai kilo pačiam atradus šį dinamišką sportą ir pastebėjus sparčiai augantį jo populiarumą Lietuvoje.
R. Jovaišą padelis patraukė ne tik kaip aktyvi fizinė veikla, bet ir kaip unikali galimybė burti bendruomenę.
Visą padelio bendruomenę norime įtraukti į karališkas atostogas padelio viešbutyje.
„Tai ne tik judesys ir sveikata, bet ir komandinis žaidimas bei besiplečiantis draugų ratas. Galiausiai tai tampa gyvenimo būdu“, – sakė R. Jovaiša.
Šiandien „Atostogų parke“ jau formuojasi aktyvi entuziastų bendruomenė – žaidėjai renkasi ne tik sportuoti, bet ir leisti laiką kartu.
„Šis žaidimas greitai įtraukia ir padeda atrasti naujų bendraminčių. Jau dabar pas mus lankosi daugybė atskirų grupių, kai pažaisti suvažiuoja didelės draugų kompanijos“, – džiaugėsi direktorius.
Idėjų ieškota Europoje
Kuriant naująją areną, siekta neapsiriboti įprastais sprendimais.
Įkvėpimo R. Jovaiša ieškojo keliaudamas po skirtingus Europos padelio klubus ir semdamasis geriausių idėjų.
„Aplankiau apie dešimt geresnių ir žinomesnių klubų. Iš kiekvieno pasiėmiau idėjų, kurias vertėjo pritaikyti pas mus. Panašiu principu kūriau ir patį „Atostogų parką“ – keliavau, stebėjau inovacijas ir geriausius sprendimus diegiau čia“, – pasakojo R. Jovaiša.
Viena „Atostogų parke“ pritaikytų idėjų – išskirtinis padelio arenos aukštis, siekiantis net 15 metrų.
„Žaidžiantiems padelį aukštis labai svarbus, nes kamuoliukas neturi atsitrenkti į lubas. Tenisui tokio aukščio nereikia, o padeliui jis būtinas. Kituose kortuose aukštis dažniausiai siekia iki 12 metrų, o mes žaidėjams siūlome net 15 metrų erdvę“, – aiškino R. Jovaiša.
Dar vienas išskirtinis arenos sprendimas – mobilus stogas, kuris leidžia žaisti po atviru dangumi, o prireikus apsaugo nuo lietaus.
„Kai oras geras, stogą galima sustumti ir žaisti po atviru dangumi. O kai vėsiau, smagu, kad gali jį uždaryti“, – apie arenos galimybes pasakojo direktorius.
Žaidimą stebės iš viršaus
Daug dėmesio skirta ir žiūrovų patirčiai – virš aikštelių numatyta speciali erdvė, kurios idėja gimė lankantis Italijoje.
„Viešėdamas Venecijoje atkreipiau dėmesį į sprendimus, leidžiančius varžybas patogiai stebėti iš viršaus. Šią viziją pritaikėme ir čia: aikštelės įrengtos apačioje, o žiūrovams sukurta atskira erdvė virš jų. Tai vienas pagrindinių mūsų arenos išskirtinumų“, – pasakojo R. Jovaiša.
Arenoje numatyta įrengti žaidimo įrašymo ir analizės sistemą.
Aikštelėse sumontuotos kameros leis užfiksuoti visą mačą, o vėliau jį peržiūrėti ekranuose, aptarti svarbiausius epizodus ir įvertinti savo techniką.
„Vieno mygtuko paspaudimu galėsime peržiūrėti visą žaidimą – prisėsti prie staliuko, gerti kavą ir analizuoti, kas pavyko, o kur dar galima tobulėti“, – ateities viziją pristatė R. Jovaiša.
Anot jo, tokia įrašų peržiūra taps ne tik naudingu įrankiu, bet ir smagiu mačo tęsiniu draugų kompanijoje.
Arena jau pilna
Nors arenos statybos dar nėra visiškai baigtos, jos erdvės jau aktyviai naudojamos.
Čia vyksta treniruotės, žaidimai ir stovyklos, o į „Atostogų parką“ atvyksta padelio mėgėjai iš įvairių Lietuvos miestų.
„Jau spėjome priimti du klubus iš Mažeikių, vieną iš Šiaulių, taip pat sėkmingai praūžė ispanų trenerių stovykla. Iš viso sulaukėme kelių šimtų žmonių“, – pasakojo R. Jovaiša.
Pasak direktoriaus, toks aktyvumas dar nebaigus visų arenos darbų byloja apie didelį susidomėjimą projektu.
„Būna, kad kitur pastato infrastruktūrą ir ji stovi tuščia. Mūsų situacija kitokia – dar nebaigėme visų statybų, o arena jau pilna žaidėjų“, – džiaugėsi direktorius.
Sporto ir poilsio sinergija
Didžiausias „Atostogų parko“ privalumas – galimybė aktyvų sportą ir kokybišką poilsį suderinti vienoje vietoje.
Po intensyvių treniruočių ar varžybų lankytojų laukia poilsis viešbutyje arba rąstinėse vilose, gardus maistas bei baseinų ir sveikatinimo paslaugos.
Būtent ši sinergija tapo inovatyvios koncepcijos ašimi – siekiama visą padelio bendruomenę įtraukti į naujo formato atostogas. Tokios viešnagės metu svečiai gali idealiai derinti aktyvų sportą su atsipalaidavimu komplekso erdvėse.
Atvykusieji čia gali mėgautis visaverčiu atostogų paketu: patogiai apsistoti, treniruotis su profesionalais ir žaisti su atitinkamo lygio partneriais. Tai unikali galimybė praleisti tobulas atostogas, kuriose sporto azartas sklandžiai susipina su visišku atsipalaidavimu.
Aikštyno potencialas
Prie naujosios padelio arenos kūrimo prisideda ir profesionalūs treneriai.
Viena jų – iš Vilniaus į Palangą atvykusi Lietuvos padelio federacijos trenerių tarybos narė, viena nacionalinės vaikų rinktinės trenerių Živilė Urbienė, „Atostogų parke“ vedanti vaikų treniruotes, organizuojanti stovyklas bei turnyrus ir dirbanti su individualiais žaidėjais.
Ji ypač išskiria naujosios arenos aikštelių kokybę bei žaidimui būtinas aukštas lubas.
Trenerės vertinimu, naujoji arena reikšmingai pakels padelio infrastruktūros lygį Palangoje ir suteiks geresnes sąlygas tiek vietos žaidėjams, tiek į kurortą atvykstantiems poilsiautojams.
Nors arena dar nėra visiškai baigta, jos potencialą Ž. Urbienė mato jau šiandien.
„Jau ateina daug žmonių – tai tikrai puikus projektas. Jau dabar čia gerai, o kai bus įgyvendinta viskas, kas suplanuota, rezultatas bus tikrai įspūdingas“, – teigė trenerė.
Ž. Urbienė neabejoja, kad užbaigtas projektas gali tapti vienu stipriausių padelio traukos centrų Vakarų Lietuvoje.
Treneriai atvyko iš Ispanijos
Apie augantį padelio populiarumą Lietuvoje kalba ir iš Ispanijos į Palangą atvykę treneriai.
Iš Madrido atvykusi padelio meistrė Rocio Amadio „Atostogų parke“ lankosi jau šeštą kartą.
Per šį laiką trenerė pastebėjo, kaip Lietuvoje sparčiai auga susidomėjimas šiuo sportu, tačiau, jos teigimu, dar trūksta patirties tiek žaidėjams, tiek treneriams.
„Čia padelis labai auga – daug kortų, daug žmonių žaidžia. Tačiau treneriai dar neturi tiek patirties. Ispanijoje ir Argentinoje padelis turi daug ilgesnę istoriją, todėl ten ir žaidėjų, ir trenerių lygis aukštesnis“, – teigė R. Amadio.
Pasak trenerės, būtent profesionalų patirtis gali padėti Lietuvos žaidėjams greičiau tobulėti.
„Kai pradedi žaisti padelį, labai svarbu iš karto išmokti taisyklingos technikos ir gerų pagrindų. Manau, kad šioje stovykloje padarėme labai gerą darbą“, – akcentavo R. Amadio.
Pretekstas sugrįžti
Iš Ispanijos atvykęs padelio treneris Fernando Villa del Campo „Atostogų parke“ vieši jau antrą sezoną.
Padelį treneris pradėjo žaisti būdamas septynerių, o treniruoti – 17-os.
„Pernai čia buvau pirmą kartą. Anksčiau Rocio buvo mano trenerė. Ji paskambino ir pakvietė į šią stovyklą. Šiemet paskambino dar kartą, todėl ilgai negalvojau – iš karto sutikau. Man labai patinka ši patirtis“, – kalbėjo F. Villa del Campo.
Šiandien treneris dirba su įvairaus amžiaus ir pasirengimo žaidėjais – nuo pradedančiųjų iki aukšto lygio sportininkų.
„Galiu treniruoti vaikus, suaugusiuosius, pradedančiuosius ar aukšto lygio sportininkus. Svarbiausia, kad žmogus norėtų mokytis, klausytųsi trenerio ir stengtųsi pagerinti savo žaidimą. Tada ir man pačiam labai gera dirbti“, – teigė F. Villa del Campo.
Ne tik treniruočių galimybės, bet ir pati arenos infrastruktūra treneriui paliko gerą įspūdį – „Atostogų parko“ padelio arena jam pasirodė išskirtinai nauja ir šiuolaikiška.
„Ispanijoje yra daug senesnių kortų, pastatytų pagal ankstesnius standartus. Dabar viskas keičiasi, daugėja naujų aikštelių, todėl man labai patinka šios – jos modernios ir šiuolaikiškos“, – įvertino F. Villa del Campo.
Pirmoji stovykla
Profesionalų įžvalgas papildo ir pačių padelio mėgėjų patirtys.
Į padelio stovyklą pirmą kartą atvykusi kaunietė Rūta, padelį žaidžianti daugiau nei metus, neslėpė likusi maloniai nustebinta.
Penkias dienas trukusi stovykla, pasak padelio žaidėjos, pranoko lūkesčius – intensyvios treniruotės, naujos pažintys ir bendras laikas su kitais žaidėjais leido pajusti tikrą bendruomenę.
„Juokavau, kad galvojau, bus gerai, bet mane „apgavo“ – buvo daug geriau, negu tikėjausi“, – juokėsi Rūta.
Nors penkios dienos buvo intensyvios, Rūta tikino, kad sporto krūvis neatėmė noro žaisti.
„Labai visiems rekomenduoju, nes čia galima patirti, kaip poilsį derinti su sportu“, – pasakojo Rūta.
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