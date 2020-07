Pajūryje – nemalonūs radiniai: poilsiautojai turėtų būti atsargesni

Ketina surinkti

Įmonės "Klaipėdos paplūdimiai" darbuotojai žadėjo surinkti nugaišusias žuvis.

"Taip buvo elgiamasi ir Smiltynėje, kai praėjusią savaitę jūra išmetė nedidelį kiekį grambuolių. Melnragės pusėje kol kas šių vabalų nepastebėta. O štai kritusių žuvų pirmiausia rasta Smiltynės pliažuose. Tačiau, kadangi vyravo šiaurės vakarų vėjai, tikėtina, mariose kritusias žuvis srovės atplukdė į Smiltynės pusę", – aiškino įmonės "Klaipėdos paplūdimiai" direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Siakki.

Šiuo metu vėjas jau pučia nuo marių, iš pietų, tad kritusių žuvų aptikta ir Melnragės paplūdimiuose.

Reiškiniai kartosis

O štai Nemirsetoje poilsiautojai pakrantę pamatė nuklotą dumbliais.

Pajūrio regioninio parko direkcijos ekologas Erlandas Paplauskis tikino, kad grambuolių pajūryje paprastai randama kiekvienais metais.

"Kasmet tuo pačiu metu tai kartosis, ir nieko kito tikėtis neverta. Kasmet dumblių bus tik daugiau, kaip ir kritusių žuvų. Kuo žiemos bus šiltesnės, kuo daugiau "tręšime" jūrą nuotekomis, tuo dažnesni ir intensyvesni šie procesai bus. Klimatas šiltėja, todėl stebėtis nebereikėtų. Suprantama, kad dumbliai ar kritusios žuvys gyventojams nėra malonūs dalykai. Į tokį vandenį nederėtų bristi alergiškiems žmonėms. Tačiau tokie reiškiniai tampa tradiciniai, pasikartojantys kiekvienais metais. Baltijos jūra nėra baseinas, o yra gamta. Gamtos ten galima rasti", – tikino E.Paplauskis.

Jūroje – grėsmės

Gelbėtojai, ruošdamiesi ilgajam savaitgaliui, tikino taip pat turintys rūpesčių.

Penktadienį pajūryje plevėsavo raudona vėliava, kuri poilsiautojams draudė maudytis.

"Kol kas pajūriui pranašaujami vėsūs orai, tačiau tai nereiškia, kad poilsiautojų prie jūros nebus. Žinoma, kad žmonės eis į paplūdimius. Mums nerimą kelia tai, kad jūroje didelis bangavimas, nors vėjas ir nurimo. Toks gamtos reiškinys yra labai pavojingas, nes atsiranda jūros trauka į gilumą", – aiškino A.Siakki.

Ilgajam savaitgaliui gelbėtojai sustiprino patruliavimą ir stebėjimą. Pavojų kelia vandens srovės.

"Šiuo metu yra labai pavojinga. Vandens trauka yra apgaulingas dalykas. Be to, didelę grėsmę kelia duobės. O žmonės visiškai nekreipia dėmesio į įspėjamuosius ženklus apie duobes. Žmonės lenda į jūrą žaisti, šokinėti per bangas, užsimiršta. 90 proc. žmonių skęsta prie ženklų "Duobė", – paaiškino A.Siakki.