Palangoje – lengvaatlečių G. Truskausko ir D. Kilty pergalės

Ketvirtą kartą iš eilės šios rungties nugalėtoju tapęs Marto Skrabulio auklėtinis nuotolį įveikė per 20,81 sek. Pagal „World Athletics“ taškų skaičiavimo lentelę šis pasirodymas buvo įvertintas 1096 taškais – geriau nei bet kurio kito Palangoje dalyvavusio lengvaatlečio.

Beje, dar užvakar sprinteris varžėsi „World Athletics“ Kontinentinio turo varžybose Austrijoje, kur 200 m rungtyje buvo antras. Palangą jis pasiekė tik praėjusią naktį.

„Pats bėgimas galbūt malonesnis nei Austrijoje, tačiau ten buvau šviežesnis, ne tiek išsibalansavęs po skrydžių, kiek esu dabar. Rezultatu esu patenkintas, įvertinus visas aplinkybes, bet žinau, kad tikrai galima geriau. Dar tik sezono pradžia ir džiugu, kad dviejų dienų bėgyje parodžiau panašų rezultatą. Stabilumas rodo, kad įeiname į tam tikrą formą“, – sakė G. Truskauskas.

Didelę įtaką rezultatams sprinte daro oro sąlygos, ypač vėjas. Vis dėlto per vyrų finalą jis pirmą distancijos dalį buvo priešinis.

„Vėjukas šiandien sukinėjosi, atrankoje jis labiau jautėsi į nugarą, bet tada bėgau be maksimalių pastangų, tik tam, kad praeiti į finalą ir gauti geresnį taką. Finale jautėsi, kad posūkį bėgome prieš vėją, o tiesiojoje vėjas buvo plius 0,7“, – komentavo sporto klubui „Cosma“ atstovaujantis G. Truskauskas.

Analogiškoje moterų rungtyje pirmą kartą triumfavo Lukrecija Sabaitytė, 200 m įveikusi per 23,76 sek.

„Kažkaip net nesitikėjau nugalėti. Prieš porą savaičių buvo SELL varžybos, kur irgi išbėgau iš 24 sek., tačiau ten oro sąlygos buvo labai prastos, šalta ir teko bėgti su ilga apranga. Šiandien po ilgos kelionės iš praėjusių varžybų, po nemigos naktų, nesitikėjau tokio rezultato. Galbūt vėjas padėjo ir, aišku, treneris padėjo susikaupti. Labai džiaugiuosi pergale“, – komentavo L. Sabaitytė.

Praėjusiais metais sportininkė atstovavo Lietuvai pasaulio jaunimo čempionate, kuriame pateko į pusfinalį. Kitą sezoną 20-metė sprinterė tikisi sėkmingai pasirodyti Europos iki 23 metų čempionate bei Universiadoje. Beje, pirmo kurso studentė šiandien turėjo dalyvauti ne varžybose Palangoje, o laikyti egzaminą Vilniuje.

„Šiandien turėjo man būti egzaminas Vilniuje, tad laikysiu tik rugsėjį. Mintys buvo kitur, ne bėgime, tad tikrai labai gerai išėjo. Koks šios vasaros tikslas? Su treneriu tikėjomės bent iš 23,85 sek. šiemet bėgti, bet išeina vis geriau, tad sunku pasakyti“, – šyptelėjo L. Sabaitytė.

Šeštadienį lengvaatlečiai pasiekė keturis geriausius Lietuvos sezono rezultatus. Jų autoriais tapo Lukas Tarasevičius (3000 m kliūtinis bėgimas – 9 min. 39,58 sek.), Tomas Sabašinskas (šuoliai su kartimi – 4,50 m), Tomas Vasiliauskas (kūjo metimas – 69,50 m) bei Rugilė Miklyčiūtė (šuoliai su kartimi – 3,70 m).

Bene didžiausią intrigą kėlė moterų trišuolio varžybos, kuriose susigrūmė šalies rekordininkė Diana Zagainova, daugkartinė pasaulio bei Europos čempionatų dalyvė Dovilė Kilty ir Baltijos čempionė Aina Grikšaitė. Nugalėtoja tapo D.Kilty, nušokusi 13,47 m. A. Grikšaitė jai nusileido vos 6 cm, o trečia likusi D.Zagainova – 22 cm.

„Truputėlį sunkiai jaučiuosi, nežinau, ar po darbo, ar po ko. Nejaučiu šuolių. Bėgime gal ir viskas tvarkoje, bet techninius elementus šuoliuose dar yra kaip tvarkyti“, – teigė D. Kilty.

Sportininkė tikisi formos piką pasiekti per Lietuvos čempionatą, kuris birželio 25-26 dienomis vyks jos gimtuosiuose Šiauliuose.

„Dar reikia įsivykdyti normatyvus į pasaulio ir Europos čempionatus, jie nedaug skiriasi. Reikia siekti, kad geriausia sportinė forma būtų per Lietuvos čempionatą, jog pasiekčiau gerą rezultatą ir iškovočiau teisę dalyvauti šiuose dviejuose čempionatuose“, – tikslą įvardijo D. Kilty.

400 m barjerinio bėgimo rungtyje nugalėjo Rapolas Saulius, nuotolį nubėgęs per 52,41 sek. – tai jo antras geriausias karjeros rezultatas. Prieš dvi dienas Austrijoje vilnietis distanciją įveikė per 51,75 sek., o Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį greičiau nebėgo niekas.

Šalies rekordas priklauso Silvestrui Guogiui – 50,39 sek.

„Čia yra mano didžiausias tikslas, noriu įsitvirtinti kaip Lietuvos rekordininkas šioje rungtyje. To ir sieksiu, stengsiuosi dar šį sezoną pasiekti“, – sakė R. Saulius.

Beje, prieš metus LLAF taurės varžybose sportininkas griuvo, įveikdamas barjerą 400 m distancijoje, bei susilaužė ranką. Nesėkmės lengvaatletį persekiojo visus metus, tačiau į bėgimo takelį jis sugrįžo su trenksmu.

„Pernai LLAF taurės varžybų antrą dieną susilaužiau ranką ir šiandien prieš startą šioks toks jauduliukas buvo. Ta mintis, kad susilaužiau įveikdamas aštuntą barjerą, kad tai negali pasikartoti ir turiu dar daugiau susikaupti. Per tuos metus įvyko dar vienas rankos lūžis, vėl buvau iškritęs, dar kai kurios traumytės. Kaip matote, atsistačiau ir sugebėjau net asmeninį pasidaryti“, – pasakojo R. Saulius.

LLAF taurės varžybų metu vyko ir Lietuvos lengvosios atletikos klubų čempionatas. Tradiciškai čempionų titulus iškovojo Vilniaus „Cosma“ ekipa (20415 tšk.), įspūdinga persvara aplenkusi „Kauno maratono klubą“ (14292 tšk.) bei Šiaulių bėgimo klubą „Stadija“ (11078 tšk.).

Rezultatai

Vyrai 200 m: 1.Gediminas Truskauskas (Vilnius) 20.81/0.7 (LLAF taurės varžybas laimėjo ketvirtą kartą iš eilės), 2.Ilja Petrušenko (LAT) 21.49 (geriausias Latvijos sezono rezultatas), 3.Oskars Grava (LAT) 21.60. Atrankos bėgime Danielius Vasiliauskas (Vilnius) pagerino Lietuvos 16-mečių rekordą – 21.78/2.0 sek. 800 m: 1.Einaras Borisenko (Vilnius) 1:56.65, 2.Ralfs Roga (LAT) 1:57.86, 3.Osvaldas Vrubliauskas (Vilnius) 1:58.66. 3000 m: 1.Robertas Vališauskas (Šiauliai, Šiaulių r.) 8:12.75 (asmeninis rekordas, LLAF taurę buvo laimėjęs ir pernai), 2.Justinas Beržanskis (Šiauliai) 8:19.92 (asmeninis rekordas), 3.Faustas Marcinkevičius (Šiauliai) 8:46.72 (asmeninis rekordas). 3000 m kliūtinis bėgimas: 1.Lukas Tarasevičius (Alytus/Švenčionys) 9:39.58 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas), 2.Airidas Bendaravičius (Marijampolė) 10:14.63, 3.Eimantas Janiulis (Šiauliai) 11:08.85 (asmeninis rekordas). 400 m barjerinis bėgimas: 1.Rapolas Saulius (Vilnius) 52.41 (LLAF taurę laimėjo trečią kartą), 2.Rytis Ašmena (Elektrėnai/Kaunas) 57.44, 3.Naglis Baranauskas (Kaunas/Kelmė) 58.33 (asmeninis rekordas).

Šuolis su kartimi: 1.Tomas Sabašinskas (Kaunas) 4.50 (pakartoti asmeninis rekordas ir geriausias Lietuvos sezono rezultatas), 2.Lukas Kolpakovas (Vilnius) 4.40, 3.Nikodemas Laurynas (Vilnius) 4.40.

Trišuolis: 1.Dominykas Petrosevičius (Kaunas/Kėdainiai) 14.85/2.2 (pučiant leistinam vėjui pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą – 14.78/-0.5, LLAF taurę buvo laimėjęs 2018 metais), 2.Rimvydas Augys (Raseiniai) 14.20/1.7, 3.Daniil Škulepa (Klaipėda) 14.16/1.6 (asmeninis rekordas).

Disko metimas: 1.Aleksas Abromavičius (Vilnius) 58.15 (penktos laimėtos LLAF taurės varžybos), 2.Martynas Alekna (Vilnius) 58.04, 3.Armandas Miliauskas (Kaunas/Kėdainiai) 57.21.

Kūjo metimas: 1.Tomas Vasiliauskas (Marijampolė/Vilnius) 69.50 (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, taurę laimi septintą kartą iš eilės), 2.Tomas Juknevičius (Panevėžys) 56.77, 3.Gintautas Misevičius (Kaunas) 50.93.

Moterys 200 m: 1.Lukrecija Sabaitytė (Vilnius) 23.76/2.0 (asmeninis rekordas), 2.Akvilė Andriukaitytė (Vilnius) 23.90, 3.Sindija Bukša (LAT) 24.14. 800 m: 1.Eglė Vaitulevičiūtė (Vilnius) 2:13.37 (LLAF taurę laimėjo antrą kartą iš eilės), 2.Karolina Mockaitytė (Kelmė) 2:14.12, 3.Ramunė Klybaitė (Pakruojis) 2:17.94. 3000 m: 1.Vytautė Budavičienė (Kaišiadorys) 9:55.79 (asmeninis rekordas), 2.Karolina Bliujūtė (Vilnius) 10:26.01, 3.Eleonora Višnevskytė (Vilnius) 10:33.92 (asmeninis rekordas). 400 m barjerinis bėgimas: 1.Gerda Kirkytė (Kupiškis/Šiauliai) 1:01.65 (asmeninis rekordas, įvykdė Europos U18 čempionato normatyvą), 2.Kamilė Gargasaitė (Kaunas) 1:03.09, 3.Hanna Zikejeva (Vilnius) 1:05.67.

Šuolis su kartimi: 1.Rugilė Miklyčiūtė (Kaunas) 3.70 (pakartotas geriausias Lietuvos sezono rezultatas), 2.Kamilė Petrauskaitė (Kaunas) 3.40, 3.Elzė Kudulytė (Vilnius) 3.20.

Trišuolis: 1.Dovilė Kilty (Šiauliai) 13.47/1.6 (LLAF taurę laimėjo ketvirtą kartą), 2.Aina Grikšaitė (Vilnius) 3.41/-0.4, 3.Diana Zagainova (Vilnius) 13.25/-0.6.

Disko metimas: 1.Ieva Zarankaitė (Utena) 57.41 (LLAF taurę laimėjo trečią kartą), 2.Eglė Zarankaitė (Utena/Vilnius) 50.65 (asmeninis rekordas, tapo 30-a Lietuvos disko metike per visą istoriją, įveikusia 50 m ribą), 3.Paulina Stuglytė (Rokiškis/Vilnius) 48.25.

Kūjo metimas: 1.Natalija Gudauskienė (Klaipėda) 44.95 (taurę laimėjo trečią kartą), 2.Mairita Pajėdaitė (Marijampolė) 43.79, 3.Raminta Lepšytė (Marijampolė) 37.41.