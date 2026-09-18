Palangos „Sporto lizdo“ savininkai neduoda ramybės buvusiam darbuotojui

Redakcijos žiniomis, praėjusią savaitę D. Miklovas Viliui skambino mažiausiai tris kartus, įsakmiai ragindamas vaikiną atvažiuoti į Palangą padėti „vieną parašą“. Rašėme, kad Vilius tvirtina, jog darbo sutarties jis neturėjęs ir jos nebuvo pasirašęs.
Anot redakcijos šaltinio, rugsėjo 15-ąją, pas Viliaus mamą apsilankiusi pažįstama, kuri turi giminių Palangoje, gąsdino, kad neįvykdžius Palangos verslininkų reikalavimų – tai yra nepadėjus parašo, Viliui ir jo motinai teks mokėti „dešimttūkstantinę” baudą.
Nieko apie sūnaus ir jo buvusių darbdavių reikalus nežinojusi mama, anot redakcijos šaltinio, patyrė didelį stresą.
Dėl tokių Miklovų veiksmų Viliaus atstovas svarsto kreiptis į policiją ir prokuratūrą. M. Miklovienė yra Palangos miesto Tarybos narė, atstovaujanti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS).
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už neteisėtą sistemingą žmogaus persekiojimą prieš aiškiai išreikštą jo valią, kai tai neigiamai paveikia jo emocinę būseną ar socialinį gyvenimą; taip pat privertimą, šantažą, trukdymą liudytojui, poveikį nukentėjusiajam arba kitą nusikalstamą veiką – priklausomai nuo aplinkybių.
„Palangos tiltą“ konsultavę teisininkai neatmeta galimybės, kad iš Viliaus išgavę parašą, Miklovai kreipsis į teismą dėl šmeižto ir reputacijos menkinimo.
„Palangos tiltas“ išdėstė ir verslininkės-politikės M. Miklovienės poziciją, papildė straipsnius
Vilius redakcijai yra pateikęs susirašinėjimo su M. Mikloviene SMS fotokopijas, bankinių pavedimų kopijas. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, „Palangos tiltas“ paskelbė ir atskirą straipsnį su, nors ir pavėluotai, išdėstyta M. Miklovienės pozicija. Verslininkė-politikė teigė, kad vaikinui mokėjimas buvo atliktas į kitą jo banko sąskaitą, tačiau jis jo nepastebėjo. Ji tai įrodė atsiuntusi pavedimo kopiją.
Klausiama apie darbo sutartį su Viliumi V., M. Miklovienė sakė redakcijai: „Su Viliumi buvo sudaryta darbo sutartis. Apie jo įdarbinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai buvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka.“
Tačiau, nors ir prašoma, verslininkė-politikė neatsiuntė redakcijai jos fotokopijos.
Kada Miklovai paliks buvusį darbuotoją ramybėje?
Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius darbo teisei Marijus Dargis rugsėjo 9 dieną redakcijai per VDI atstovę spaudai atsiuntė atsakymą: „Jūsų pranešimas ištirtas, pagal VDI kompetenciją atliktas inspektavimas, Buvo vykta į įmonę, bendrauta su rastais darbuotojais. Išanalizuoti įmonės pateikti dokumentai, paaiškinimas. Nelegalaus darbo ar nedeklaruoto darbo, t. y. netinkamos darbo laiko apskaitos fakto nenustatyta.“
Į VDI kreipėsi pats „Palangos tiltas“, prašydamas ištirti straipsnyje apie Viliaus įdarbinimą „Sporto lizde“ nurodytus faktus. Nors VDI prašė redakcijos pasidalyti ir Viliaus telefono numeriu, „Palangos tiltas“, kuriam rūpi savo šaltinių emocinė savijauta sulaukus didelio dėmesio, atsisakė tai padaryti.
Sutapimas ar ne, tačiau po VDI atsakymo redakcijai praėjusią savaitę, „Palangos tiltas“ išsiaiškino, kad D. Miklovas mažiausiai tris kartus skambino Viliui, primygtinai ragindamas jį atvažiuoti į Palangą padėti „vieną parašą“.
Paskambinus pirmą kartą, vaikinas nežinojo, kad jam skambina buvęs darbdavys – turėjo tik M. Miklovienės telefono numerį. Supratęs, kas jam skambina, į kalbas su D. Miklovu nesileido, o į kitus jo skambučius neatsiliepė.
Kodėl VDI pakeitė poziciją?
Apie tai „Palangos tiltui“ rugsėjo 11 dieną paskelbus palangostiltas.lt, VDI, kuri anksčiau teigė, tyrimas dėl Viliaus yra baigtas, minėtos dienos popietę patikslino, kad „tyrimas dar tebevyksta“.
Įdomu, kad patikrą atlikusio M. Dargio viršininkas yra Vytautas Ročys, aktyvus politikas, šiuo metu Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, o 2016 metais Darbo partija jį buvo iškėlusi Palangos–Kretingos vienmandatėje apygardoje.
Ar gali būti, kad VDI Klaipėdos padalinio atstovas, nuvykęs į „Sporto lizdą“ atlikti tyrimo, neįvertino visų aplinkybių? Toks klausimas redakcijai kyla ir todėl, kad VDI neatsakė, ar jos tikrintoje „Sporto lizdo“ darbo sutartyje yra Viliaus parašas.
Vilius yra pasiryžęs nepasiduoti žinomų Palangos verslininkų Miklovų įkalbinėjimams ar (ir) spaudimui ir nevyks į Palangą, anot D. Miklovo, „padėti vieną parašą“. Jis iki šiol teigia, kad darbo sutartis su juo nebuvo pasirašyta, o parašo jis nėra ant jos padėjęs.
VDI informavo redakciją, kad „Sporto lizdas“ nuo 2020 metų atlikti aštuoni patikrinimai, iš kurių trim atvejais buvo nustatyti darbo teisės pažeidimai, susiję su nelegaliu darbu bei darbo ir poilsio režimu.
Karti patirtis
„Palangos tiltas“ primena, kad plungiškis Vilius (redakcijai pavardė žinoma – L. J.) rugpjūtį teigė, kad „Sporto lizde“ jis buvo įdarbintas be darbo sutarties, nors nuo pat darbo pradžios – praėjusių metų lapkričio pradžioje – jis ne kartą M. Miklovienės prašė sutartį pasirašyti.
„Nors buvau nepilnametis, man buvo pavesta išnešioti alkoholinius gėrimus į salę, buvau verčiamas dirbti viršvalandžius, nors dėl to nebuvo sutarta“, – be kita ko, prisiminė plungiškis.
Vilius VDI nesiskundė dėl nelegalaus įdarbinimo „Sporto lizde“: „Neturiu patirties tokiuose dalykuose. Mano darbas pas Miklovus buvo man pirmasis“, – sakė Vilius.
Jis „Palangos tiltui“ rugpjūtį teigė, kad tik įsidarbinęs daugiau apie savo darbdavius sužinojo: „Pavyzdžiui, kad Darius Miklovas konfliktuoja J. Basanavičiaus gatvėje, yra dėl to turėjęs reikalų su policija. O kad jo žmona – žinoma Palangos politikė, sužinojau dar vėliau.“
Kaip rašė „Palangos tiltas“, D. Miklovas, buvęs Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas, turėjo reikalų su policija. 2016 metais FNTT pareigūnams atvykus atlikti kratos į D. Miklovo kavinę J. Basanavičiaus gatvėje, kilus konfliktui, D. Miklovas priešinosi pareigūnams, buvo pargriautas ir surakintas antrankiais. Tuometis Palangos policijos komisariato viršininkas Alvydas Katkauskas „Palangos tiltui“ buvo patvirtinęs, kad dėl pasipriešinimo pareigūnams buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas
„Sporto lizdas“ – VMVT ir Statybų inspekcijos akiraty
Kaip rašė „Palangos tiltas“ ir nacionalinė žiniasklaida, „Sporto lizdas“ daugiau nei šešerius metus yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos akiratyje. Inspekcija nuo 2018 metų vykdo procedūras dėl savavališkų statybų restobare „Sporto lizdas“.
Rugpjūtį iš aštuonių privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo likę neįvykdyti penki, o už jų nevykdymą nuo šių metų kovo 4-osios skaičiuojama bauda už kiekvieną dieną.
Statytojas yra įpareigotas nugriauti dvi stogines, vieną prekybinės paskirties pastatą, keturis sandėlius. Nevykdant VTPSI nurodymų, inspekcija kreipėsi į antstolį dėl priverstinio vykdymo. Rugpjūtį „Sporto lizdas“ neatsakė į „Palangos tilto“ prašymą atsakyti redakcijos klausimus ir dėl statybos pažeidimų.
Maisto saugos ir higienos pažeidimai buvo ištaisyti
Liepą Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) „Sporto lizde“ nustatė daugybinius maisto saugos ir higienos pažeidimus. Inspektoriai rado pasibaigusio galiojimo produktų, neaiškios kilmės maisto, kryžminės taršos atvejų, itin prastą patalpų higieninę būklę, netinkamas daržovių ruošimo sąlygas, nešvarų kiemą bei rankų higienai būtinų priemonių trūkumą. Kavinės veikla buvo sustabdyta, kol bus pašalinti trūkumai.
Kavinė tarnybos akiratyje buvo ir anksčiau. Jos paskutinė kontrolė buvo atlikta 2024 metais, nuobauda taikyta 2022 metais, o kavinės veikla taip pat buvo sustabdyta 2016 metais.
Liepos 31 d. VMVT atliko kavinės neplaninį patikrinimą ir įsitikino, kad visi trūkumai buvo pašalinti. Rugpjūčio 5 d. VMVT priėmė sprendimą leisti įmonei atnaujinti veiklą. Apie tai redakcijai rugsėjo 14 dieną pranešė VMVT ir „Palangos tiltas“ iškart papildė savo anksčiau skelbtus straipsnius apie „Sporto lizdą“ ir Miklovus.
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