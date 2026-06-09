Palangos vasaros skaitykla pradeda 60-ąjį sezoną su kultūrinių renginių programa

Laiką jungianti šventė
1966 m. birželį duris atvėrusi architekto Albino Čepio projektuota Palangos vasaros skaitykla švenčia 60-metį. Pagrindinis šio sezono akcentas – birželio 19 dieną vyksianti jubiliejinė Palangos vasaros skaityklos šventė.
Šventės metu doc. dr. Liutauras Nekrošius pristatys skaityklos architektūrą, bus atidaryta jubiliejinė paroda „Kieti minkštumai: stiebas, linkis ir archyvas“ (autorės Rūta Palionytė ir Ieva Baranauskaitė), vakarą užbaigs muzikos atlikėjos Liucės koncertas.
Visą sezoną lankytojai galės susipažinti su Palangos vasaros skaityklos architektūra ir jos svarba Lietuvos modernizmo istorijoje. Skaityklos ekspozicijoje pristatomas Lietuvos architektų sąjungos projektui „Archi / Tree / tecture“ sukurtas skaityklos maketas, kuris 2025 m. eksponuotas Venecijos architektūros bienalėje. Skaitykla šiame projekte pristatyta kaip vienas išskirtiniausių Lietuvos modernizmo pavyzdžių.
Birželio programoje: kultūra ir bendrystė
Birželio mėnesį Palangos vasaros skaitykla taps gyvu kultūros, edukacijos ir bendruomeniškumo centru pajūryje. Lankytojai kviečiami į literatūrinius, muzikinius ir bendruomeninius renginius: nuo Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus organizuojamo susitikimo „Klaipėdos literatūriniai balsai // Ne vien tik saulė šviečia“ iki muzikinio-literatūrinio vakaro „Neapolis – tūkstantis spalvų (Pino Daniele)“, kuriame apie neapoliečių dainų tradiciją pasakos vertėja Rasa Di Pasquale, o kūrinius atliks Mario Di Pasquale.
Bendradarbiaujant su Lietuvos audiosensorine biblioteka ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Palangos filialu, birželio 11 d. vyks filmo „Badautojų namelis“ peržiūra su garsiniu vaizdavimu.
Suaugusieji galės dalyvauti edukacijose „Intuicija ir knyga“ bei „Garsas ir knyga“, kūrybinėse dirbtuvėse ir bendruomeninėse iniciatyvose, tarp jų – edukaciniame moterų rate. Jaunesni lankytojai su šeimomis kviečiami į kūrybines veiklas, tarp jų – eilėraščių rašymo dirbtuves su vaikų knygų autoriumi Pauliumi Norvila.
Vizualios patirtys
Visą mėnesį skaitykloje veiks parodos, papildančios kultūrinę programą. Lankytojai galės apžiūrėti ne tik skaityklos architektūrinį maketą, bet ir šiuolaikinio meno ekspozicijas – R. Palionytės ir I. Baranauskaitės parodą bei Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių darbus.
Erdvė skaitymui, darbui ir laisvalaikiui
Palangos vasaros skaitykla išlieka ne tik renginių vieta, bet ir atvira erdvė kasdieniam lankytojų buvimui. Čia galima skaityti, dirbti ar ilsėtis – lankytojams siūlomos darbo vietos, veikia viešoji interneto prieiga, teikiamos spausdinimo ir kopijavimo paslaugos.
Jauniausiems lankytojams skirta „Knygų starto“ erdvė, kviečianti į pirmąsias pažintis su knygomis ir kūrybinėmis veiklomis.
Birželio renginių programa Palangos vasaros skaitykloje (Vytauto g. 72, Palanga):
Birželio 11 d. 11 val. filmo „Badautojų namelis“ peržiūra su garsiniu vaizdavimu. Įėjimas laisvas.
Birželio 13 d. 18 val. „Klaipėdos literatūriniai balsai“. Įėjimas laisvas.
Birželio 19 d. 18.30 val. Palangos vasaros skaityklos 60-mečio šventė. Įėjimas laisvas.
Birželio 20 d. 16 val. edukacija „Intuicija ir knyga“. Įėjimas laisvas.
Birželio 21 d. 16 val. edukacija „Garsas ir knyga“. Įėjimas laisvas.
Birželio 25 d. 18 val. koncertas „Neapolis – tūkstantis spalvų (Pino Daniele)“. Įėjimas laisvas.
Birželio 26 d. 18 val. edukacinės dirbtuvės (moterų ratas). Reikalinga registracija.
Birželio 27 d. 12 val. eilėraščių dirbtuvės su Pauliumi Norvila. Įėjimas laisvas.
Svarbu: renginiai gali būti fotografuojami ir (arba) filmuojami. Naujienas ir aktualią informaciją kviečiama sekti Nacionalinės bibliotekos informacijos kanaluose.
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