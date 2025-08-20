Pasipiktino dėl paliekamų šiukšlių: gyventojai nesibaimina baudų

Smiltelės seniūnaitijos seniūnaitis Marius Bagdonavičius kreipėsi į gyventojus dėl šios problemos. Jis svarstė, ar šiukšlintojai nemoka skaityti, o gal tiesiog tyčia dergia?
„Ar tikrai ne gėda tam, kas paliko prie konteinerių lovą su čiužiniu, parketo atraižas ir spinteles? Prieš kelias savaites visame rajone iškabinau informaciją apie nemokamą konteinerį. Tai buvo puiki galimybė tvarkingai atsikratyti senais baldais ir technika. Ar kažkas nemoka skaityti? Ar tiesiog buvo per sunku palaukti? Primenu – už šiukšlių palikimą ne vietoje gali būti skirta 600 eurų bauda. Paskaitykite stendus, jie yra. Tvarkykimės visi kartu“, – akcentavo M. Bagdonavičius.
Šiukšlės buvo paliktos prie Reikjaviko g. 6 namo esančių šiukšlių konteinerių. Įtariama, kad gyventojai, šiame name vykdę remonto darbus, nusprendė taip atsikratyti šiukšlių ir tai padarė veikiausiai nakties metu.
„Iš 6 namo nešė vyras su moterimi, metė ir sulaužytas grindų plokštes į konteinerį. Aš kaip tik su šuniu vaikščiojau. 6 name daro remontus ir velka viską“, – teigė vienas gyventojas.
Tačiau įrodymų, kad šiukšles paliko būtent šie asmenys, kol kas nėra.
Be to, problemų kyla ir dėl šiukšlintojų, kurie atvyksta iš kitų kvartalų.
„O kaip kovoti su svetimais šiukšlintojais? Sustoja mašinomis, darbiniais autobusiukais ir meta, krauna šiukšles į konteinerius. Spėju, jog ne vietiniai gyventojai, o iš kitų rajonų pakeliui važiuodami“, – skundėsi klaipėdietis.
„Mažos baudos. Liubeko g. konteinerius pastatė prie gatvės, dabar kas nori, tas veža žolę, lentas, unitazus ir visokias kitokias šiukšles. Ir kiek dar žmonių nemoka rūšiuoti šiukšlių“, – stebėjosi kitas.
Panašiais atvejais, pamačius metamas didžiąsias atliekas, patariama fiksuoti vaizdą telefonu ir perduoti Klaipėdos savivaldybės, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro specialistams arba net pareigūnams, kadangi už neteisingą atliekų tvarkymą gresia baudos nuo 15 iki 600 eurų.
