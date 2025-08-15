Pasipiktino kelio ženklai: tikri spąstai vairuotojams

Klaipėdietis paskelbė viešą įrašą, norėdamas perspėti kitus vairuotojus apie šią dabar neaiškumų keliančią gatvę.
„Dėmesio! J. Karoso gatvėje, netoli Danės skvere esančios vaikų žaidimų aikštelės, visiems iš eilės pradėjo „kalti baudas“, nes čia draudžiama stovėti. Atvažiuoji iš kitos gatvės pusės, iš įpročio pasistatai mašiną, kur visada buvo galimas parkavimas, ir po 40-ies minučių gauni baudą. Pasirodo, gatvės pabaigoje yra pastatytas ženklas, draudžiantis stovėti, o „P“ raidė apvyniota juoda plėvele, todėl nepasimaukite, kaip aš ir visa gatvė kitų automobilių“, – perspėjo klaipėdietis.
Įrašas sulaukė nemažai kitų klaipėdiečių reakcijų – vieni ragino vadovautis naujais galiojančiais ženklais, o kiti kritikavo tokį ženklų išdėstymą.
„Vairuotojas ženklo „stovėti draudžiama“ nekirto, pro jį nepravažiavo – kodėl jis turi numanyti, kad kitoje gatvės pusėje yra ribojimų?“ – retoriškai klausė klaipėdietis Rytis.
Buvo pastebėta ir kitų keistenybių – pasak žmonių, ant mokėjimo aparato nėra jokio įspėjimo ir jis paprasčiausiai yra išjungtas, o „P“ raidė apvyniota juoda plėvele.
„Ženklas tai stovi, bet stovėjimo vietos vis dar sužymėtos – nežinia, kam tada jos skirtos, jeigu stovėti automobiliams čia jau yra draudžiama?“ – piktinosi klaipėdietis.
Kiti svarstė, kad tokia tvarka tikriausiai galios tik tada, kol miesto autobusai važiuos šia gatve. Vis dėlto dalis miestiečių nėra linkę pateisinti ir vairuotojų neatidumo.
„Įprotis neatleidžia nuo atsakomybės, o tik įrodo vairuotojų neapdairumą“, – komentavo vienas vairuotojas.
J. Karoso gatve autobusai kursuoja jau daugiau nei mėnesį. Pasak gyventojų, baudos už stovą čia skiriamos itin dažnai – už neapdairumą susimokėti reikia, nes stovintys automobiliai trukdo gatve važiuojantiems autobusams.
