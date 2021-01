Lė­šos – iš mies­to biu­dže­to

Skulp­tū­rų par­kas, uži­man­tis be­veik 10 ha plo­to te­ri­to­ri­ją, bus tvar­ko­mas pa­gal bend­ro­vės „Klai­pė­dos pro­jek­tas“ 2018 m. pa­reng­tą tech­ni­nį pro­jek­tą. Dar­bai vyks tri­mis etapais.

Pa­siū­ly­mo kai­na ne­ga­li vir­šy­ti 3 178 300 eu­rų su PVM. Šios lė­šos bus ski­ria­mos iš mies­to biu­dže­to. Sa­vi­val­dy­bė pa­si­li­ko tei­sę ne­sant fi­nan­sa­vi­mo neuž­sa­ky­ti dar­bų ar­ba už­sa­ky­ti ne vi­sus.

Nu­ma­ty­ta, kad su­tar­tis su kon­kur­so lai­mė­to­ju ga­lios iki vi­siš­ko įsi­pa­rei­go­ji­mų įvyk­dy­mo, bet ne il­giau ne­gu 48 mėn. nuo jos įsi­ga­lio­ji­mo.

Pa­siū­ly­mai elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, nau­do­jant CVP IS, prii­ma­mi iki š. m. sau­sio 18 d. 13 val. Sie­kiant iš­rink­ti ge­riau­sią, la­biau­siai per­kan­čio­sios organiza­ci­jos po­rei­kius ati­tin­kan­tį pa­siū­ly­mą, kon­kur­so lai­mė­to­jas bus renkamas pa­gal sa­vi­val­dy­bės pa­si­rink­tus eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus.

Kviečia ieškoti sutarimo

„Ne­pai­sant il­go jau nuei­to ke­lio, iki pat šio la­bai svar­baus pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gos tu­ri­me įdė­miai klau­sy­tis ir ver­tin­ti vi­sus vis dar gir­di­mus siū­ly­mus ir pasta­bas, nes vi­sa tai – klai­pė­die­čių bal­sas, lin­kin­tis ir no­rin­tis ge­ro to pa­ties pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui. Ir jei dar iš­lie­ka spren­di­mų ar spren­di­nių, ku­riems reikalin­gas komp­ro­mi­sas, ne­bė­ki­me nuo jo – tar­ki­mės, bend­ra­dar­biau­ki­me, tobu­lin­ki­me ir to­bu­lė­ki­me“, – kviečia Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas.

Skulp­tū­rų par­kas yra uni­ka­li, su­dė­tin­ga te­ri­to­ri­ja: tai – mies­to par­kas, is­to­ri­nės ka­pi­nės, skulp­tū­rų eks­po­zi­ci­ja, se­ni me­džiai, ku­riuos rei­kia tvar­ky­ti ir kt.

Vie­ni Skulp­tū­rų par­ką ma­to kaip pa­si­vaikš­čio­ji­mų ir iš­ky­lų vie­tą, ki­tiems ši vie­ta reiš­kia ka­pi­nes. Įver­ti­nus vi­sas šias ap­lin­ky­bes, rei­kė­jo su­ras­ti to­kius sprendimus, ku­rie ten­kin­tų vi­sas pu­ses.

„Šis pro­jek­tas bu­vo pa­tvir­tin­tas po dau­gy­bės vi­suo­me­niš­kai ak­ty­vių klai­pė­die­čių dis­ku­si­jų ir komp­ro­mi­sų, ku­riuos įvai­rių sri­čių mies­to ži­no­vai ir pa­trio­tai pa­da­rė, su­pras­da­mi šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo Klai­pė­dai svar­bą. Ir nors ne­su­ta­ri­mų dar yra, ti­kiu, su mums vi­siems pa­vyks ga­lu­ti­nai su­si­tar­ti ir įgy­ven­din­ti pro­jek­tą iki 2023 m.“, – sako Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ginta­ras Ne­niš­kis.

Su­de­ri­no iš pir­mo kar­to

Ieš­kant op­ti­ma­lių spren­di­nių dėl Skulp­tū­rų par­ko su­tvar­ky­mo, prie šio pro­jek­to tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, pa­ta­ri­mais pri­si­dė­jo daug ži­no­mų klai­pė­die­čių: is­to­ri­nės ana­li­zės ren­gė­jas, di­zai­ne­ris Kęs­tu­tis Mic­ke­vi­čius, ka­ro is­to­ri­jos ži­no­vas Egidijus Kaz­laus­kis, kraš­to­ty­ri­nin­kas Vy­tau­tas Ta­mo­šiū­nas, is­to­ri­kai doc. dr. Vacys Vai­va­da ir Dai­nius Eler­tas, res­tau­ra­to­rius, vi­suo­me­ni­nin­kas Dio­ny­zas Var­ka­lis ir ki­ti, ak­ty­viai įsi­trau­kė vi­suo­me­nė.

Iš­kal­bin­gas fak­tas: Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pa­sta­bų tech­ni­niam projektui ne­tu­rė­jo ir jį su­de­ri­no iš pir­mo kar­to. Yra iš­duo­tas ir sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas.

Re­ko­men­duos spe­cia­lis­tai

Dar­bai Skulp­tū­rų par­ke vyks tri­mis eta­pais. Pir­muo­ju nu­ma­ty­ta su­tvar­ky­ti pėsčių­jų ta­kus, esa­mas vai­kų žai­di­mo ir krep­ši­nio aikš­te­les, įreng­ti nau­ją apšvie­ti­mą, lais­ty­mo sis­te­mą, vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras, ma­žo­sios architektūros ele­men­tus (suo­lai, šiukš­lia­dė­žės, dvi­ra­čių sto­vai).

Tvar­kant par­ką nu­ma­ty­ta pa­ša­lin­ti da­lį me­džių – pir­miau­sia tuos, ku­rie truk­do su­tvar­ky­ti ta­kus, iš vi­so 55 me­džių ka­mie­nus.

Se­nie­ji ta­kai bus at­kur­ti par­ke ne­to­li Tri­la­pio g. – ten, kur yra tan­kiau­siai suau­gę me­džiai, di­de­lė da­lis jų – sa­vai­mi­niai.

Vė­liau bus pa­ša­lin­ta ir dau­giau par­ko me­džių. Kiek ir ko­kių la­puo­čių iš­kirs­ti, yra pa­siū­liu­si tech­ni­nio pro­jek­to bend­raau­to­rė, žel­di­nių da­lį pa­ren­gu­si Ri­ta Goliakovie­nė, vie­na ži­no­miau­sių kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tų Klai­pė­dos kraš­te. Tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ro­dy­ti ša­li­na­mų me­džių skai­čiai du kar­tus ma­žes­ni, nei bu­vo nu­ma­ty­ta ga­lio­jan­čia­me te­ri­to­ri­jos de­ta­lia­ja­me pla­ne.

Ta­čiau šalintinų me­džių skai­čių sie­kia­ma dar su­ma­žin­ti, to­dėl bus ker­ta­mi tik tie me­džiai, ku­riuos bū­ti­na pa­ša­lin­ti.

Sa­vo re­ko­men­da­ci­jas teiks Klai­pė­dos mies­to žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja, ku­rio­je – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to bio­lo­gas Egi­di­jus Bacevičius; aso­cia­ci­jos „Klai­pė­dos ža­lie­ji“ pir­mi­nin­kė Liud­vi­ka Kuz­min­čiū­tė; Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do vy­res­nio­ji moks­lo dar­buo­to­ja, žel­di­nių eks­per­tė doc. dr. Ri­ta Nek­ro­šie­nė, taip pat – sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos, Pavel­do­sau­gos ir Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Dė­me­sys – is­to­ri­nei at­min­čiai

Ant­ruo­ju dar­bų eta­pu nu­ma­ty­ta at­kur­ti sim­bo­li­nius is­to­ri­nius var­tus prie K.Donelai­čio ir Lie­pų g., su­re­mon­tuo­ti gy­ny­bi­nį šan­są S.Dau­kan­to g. 40C, sutvar­ky­ti me­ce­na­tų Ger­la­chų šei­mos ka­pa­vie­tę.

Bus pa­gerb­ti Lie­tu­vos ka­riai, žu­vę tar­pu­ka­ry­je, ir Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu se­no­sio­se mies­to ka­pi­nė­se Skulp­tū­rų par­ke pa­lai­do­ti pran­cū­zų, len­kų ir bel­gų be­lais­viai.

Kvar­ta­le prie Tri­la­pio g. bus įreng­ta is­to­ri­nės at­min­ties vie­ta – me­mo­ria­las. Šio­je vie­to­je bus eks­po­nuo­ja­mi ant­ka­pių ak­me­nys, pa­mink­lai, ku­rie bu­vo ras­ti ar­dant so­viet­me­čiu pa­sta­ty­tus ka­ri­nio mies­te­lio pa­sta­tus da­bar­ti­nia­me Klai­pė­dos univer­si­te­to mies­te­ly­je.

2023 m. su­kaks 100 m. nuo Klai­pė­dos su­ki­li­mo 1923 m., kai Klai­pė­da ati­te­ko Lie­tu­vai.

„Is­to­ri­nės mies­to ka­pi­nės yra svar­bios šiai da­tai, nes čia yra ir pa­mink­las sukilimo da­ly­viams (kai ku­rie jų čia ir pa­lai­do­ti), ir įvai­rūs mies­to mi­nė­ji­mai tarpu­ka­riu vyk­da­vo šio­je sak­ra­lio­je vie­to­je, čia pra­si­dė­da­vo mies­to sve­čių pažintis su mies­tu. Ti­ki­mės, kad par­kas iki to lai­ko bus su­tvar­ky­tas“, – vy­lė­si savi­val­dy­bės Pa­vel­do­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vi­ta­li­jus Juš­ka, at­krei­pęs dėmesį, kad is­to­ri­nės ka­pi­nės do­mi­na ir tarp­tau­ti­nę bend­ruo­me­nę. Be to, 2020 m. suė­jo 200 m. nuo se­nų­jų ka­pi­nių įkū­ri­mo.

Darbų apimtys gali keistis

Tre­čiuo­ju dar­bų eta­pu bus įreng­ta ve­ja, gė­ly­nai, so­di­na­mi me­džiai ir krū­mai, įreng­ti in­for­ma­ci­niai sten­dai.

Par­kas bus ap­tver­tas 1,10–1,20 m aukš­čio de­ko­ra­ty­vi­ne tvo­re­le. Ant­rą ir tre­čią dar­bų eta­pus nu­ma­ty­ta vyk­dy­ti vie­nu me­tu.

Ly­giag­re­čiai bus vyk­do­mi ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai. Jų me­tu nu­ma­ty­ta su­rink­ti ir kapi­nių te­ri­to­ri­jo­je per­lai­do­ti ras­tus pa­lai­kus.

Dar­bų ei­liš­ku­mas ir apim­tys dar ga­li pa­si­keis­ti.

Ko­kie dar­bai bus at­lie­ka­mi Skulp­tū­rų par­ke, spręs spe­cia­li pro­jek­to spren­di­nių įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros gru­pė, ku­rio­je yra 15 na­rių.

Tarp jų – Skulp­tū­rų par­ko su­tvar­ky­mo pro­jek­to va­do­vė Mar­ga­ri­ta Ramanauskienė, K.Mic­ke­vi­čius, mies­to ta­ry­bos na­riai Ar­vy­das Vait­kus, Ai­das Ka­vec­kis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ir kt.

Pa­si­sa­ky­ti į dar­bo gru­pės po­sė­džius kvie­čia­mi vi­suo­me­nės at­sto­vai.

Šis pro­jek­tas – ne­men­kas iš­šū­kis mies­to val­džiai, pa­si­ry­žu­siai pra­dė­ti įgyvendin­ti ne kar­tą svars­ty­tą ir ati­dė­tą, di­de­lio vi­suo­me­nės dė­me­sio su­lau­ku­sį pro­jek­tą.

Par­ko žel­di­nių tvar­ky­mo tiks­las – ap­sau­go­ti is­to­ri­nius ir ver­tin­giau­sius par­ko me­džius, ku­rie skurs­ta dėl tan­kiai užau­gu­sių sa­vai­mi­nių me­džių. Net ir me­džių ša­li­ni­mui be­si­prie­ši­nan­tys „ža­lie­ji“ mies­to ak­ty­vis­tai yra pri­pa­ži­nę, kad par­ką reikė­jo tvar­ky­ti dar prieš ke­lis de­šimt­me­čius.