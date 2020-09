Paslaugų teikimas atnaujinamas sparčiau, pacientų eilės trumpėja

Šios poliklinikos, kaip ir daugelio kitų šalies gydymo įstaigų, medikai yra ekstremalios situacijos įkaitai. Griežti reikalavimai dėl patalpų ir kiti, kuriais siekiama apsaugoti ir pacientus, ir pačius medikus nuo koronavirusinės infekcijos, apsunkina ne tik medikų darbą, bet kartu ir paslaugų prieinamumą pacientams.

Kilus žmonių nepasitenkinimui, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga įpareigojo gydymo įstaigas sparčiau atnaujinti paslaugų teikimą ir liepą pasiekti 80 proc. praėjusių metų lygio.

„Visi puikiai žino, kad sustabdyti bet kokį mechanizmą galima labai greitai, tačiau jį atnaujinti trunka ilgiau, nes turi būti atliktos tam tikros procedūros, pasiruošimo darbai. Turime ir nemažai epidemiologinių apribojimų. Pavyzdžiui, reikalavimas po ir prieš konsultaciją vėdinti bei dezinfekuoti patalpas, konsultacijos laiką nuo 20 min. pailgino iki 40 min., todėl dabar galime priimti perpus mažiau pacientų nei iki karantino. Dėl to eilės trumpėja lėčiau. Be to, paslaugų atnaujinimas sutapo su vasara. Po karantino daugelis medikų bei kitų darbuotojų išėjo atostogauti, tai – natūralu, todėl trūko konsultuojančių gydytojų, tačiau situacija mūsų ligoninėje gerėja“, – sakė Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai Zigmas Juzumas.

Liepą Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje atnaujinta daugiau kaip 80 proc. stacionarinių paslaugų, o rugpjūtį ambulatorinių konsultacijų padaugėjo iki beveik 90 proc. Ypač ligoninės vadovus džiugina pastebimai išaugęs konsultacijų skaičius Dienos chirurgijos centre bei kituose ligoninės padaliniuose.

„Darome viską, kad kuo daugiau pacientų būtų suteikta paslaugų. Dirbdami ekstremaliomis sąlygomis, paslaugų teikimą atnaujinome ir viena mūsų ligoninė jų teikia tiek, kiek trys didelės ligoninės kartu. Suprantame, kad pacientams nėra lengva, bet šalyje vis dar – ekstremali situacija, virusas niekur nedingo, todėl visi turime būti budrūs“, – priminė Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Darius Steponkus.

Vienu skaudžiausių klausimų pacientams vis dar išlieka per maža galimybė prisiskambinti į registratūrą. Išankstinė registracija būtina norint patekti ne tik į stacionarą, bet ir konsultacijai pas specialistą ar atlikti tyrimą. Po karantino pasipylus skambučių lavinai, retai kuriam pavyksta prisiskambinti iš karto.

Ligoninės direktorius D. Steponkus / Respublikinės Klaipėdos ligoninės nuotr.

„Po karantino per dieną registratorės sulaukdavo iki 13 tūkst. skambučių ir akivaizdu, kad į visus juos atsiliepti buvo neįmanoma. Sprendėme, kaip palengvinti pacientams galimybę prisiskambinti ir, atrodo, išeitį radome – mūsų ligoninės IT specialistas Gytis Narevičius sukūrė specialią programėlę, kuri leidžia nustatyti ne tik skambinusį asmenį, bet ir kiek kartų jis skambino. Pamatėme, kad kai kurie pacientai skambina kas kelias sekundes net iki šimto kartų. Tokie skambučiai didina bendrą skambučių skaičių ir trukdo prisiskambinti kitiems. Tačiau dabar, matydamos, kam prisiskambinti nepavyko, registratorės kitą dieną jiems perskambina“, – džiaugėsi direktoriaus pavaduotojas Z. Juzumas.

Nuo 10–13 tūkst. skambinančiųjų per dieną dabar jų skaičius sumažėjo iki dviejų tūkstančių. Registracija pas specialistą trunka iki penkių minučių, tačiau neretai ir ilgiau, kartais ir iki 15 min. Ligoninės vyr. medicinos registratorės – duomenų administratorės Aurelijos Gricienės teigimu, taip atsitinka, kai, atvykus pacientui, sistemoje nerandama siuntimo. Jeigu šeimos gydytojai jo nepasirašo iš karto, po poros valandų toks siuntimas dingsta.

„Tuomet skambiname šeimos gydytojui ir prašome, kad išrašytų naują siuntimą, nes žmogus jau yra atėjęs pas specialistą. Pasitaiko, kad žmogus ateina darytis radiologinio tyrimo, bet nežino, kokio konkrečiai. Vėl gaištame laiką, lendame į sistemą, o juk galėtume tuo metu atsiliepti skambinančiajam telefonu“, – apgailestavo A. Gricienė. Vyr. registratorė pasidžiaugė, kad dabar pas specialistą ir vėl galima užsiregistruoti internetu per www.sergu.lt. Taip pacientui palengvinama registracija.

Ligoninės vadovas D. Steponkus svarsto, kad eilės pas specialistus būtų trumpesnės, jeigu žmonės nevengtų šeimos gydytojų, o pastarieji neskubėtų paciento siųsti pas specialistą ir daugiau konsultuotų bei atliktų tyrimų patys. Arba skirtų gydymą, po kurio paciento sveikata pagerėtų.

„Turime visi suprasti, kad taip, kaip buvo iki karantino, nebebus“, – sako direktorius D. Steponkus.

Didesnio supratingumo tikimasi ir iš pačių pacientų. Teikdamos skubią pagalbą miesto ligoninės yra pasidalijusios savaitės dienas, kada į kurią vežami skubios pagalbos pacientai, todėl dabar užeiti į bet kurią gydymo įstaigą nebegalima.

„Taip yra dėl to, kad ligoninių medicinos personalas tinkamai pasiruoštų dideliems pacientų srautams ir galėtų apsaugoti ne tik pacientus, bet ir patys save. Susirgus slaugytojai ar gydytojui, kiltų labai didelių problemų“, – įžvelgė ligoninės vadovas.

Primenama, kad, prireikus skubios pagalbos, pirmiausia reikėtų kviesti greitąją medicinos pagalbą arba tartis su šeimos gydytoju, taip būtų išvengiama blaškymosi ir nesusipratimo, kai užsukus į ligoninę paskui tenka vykti į kitą.

Konsultacinės poliklinikos vedėja gydytoja G. Mažrimienė. / Respublikinės Klaipėdos ligoninės nuotr.

Konsultacinės poliklinikos vadovė G.Mažrimienė pastebėjo, kad neretai pacientai į konsultaciją pas specialistą atvyksta gerokai anksčiau paskirto vizito laiko, kas sudaro nepatogumų. Anksčiau atvykusiems pacientams tenka laukti už durų, nes būriuotis viduje draudžia epidemiologiniai reikalavimai. Todėl pacientų prašoma atvykti tiksliai nustatytu laiku, o jeigu dėl kokių nors priežasčių pacientas atvykti negali, – iš anksto informuoti gydymo įstaigą.

„Jeigu pacientas iš anksto mums nepraneša apie neatvykimą, į jo vietą taip greitai pakviesti kito žmogaus nebegalime. Per dieną tokių atvejų pasitaiko ne vienas, todėl laukiančiųjų eilės vėl trumpėja lėčiau“, – pastebėjo konsultacinės poliklinikos vadovė G. Mažrimienė.

Siekdami, kad pacientai kuo greičiau gautų paslaugas, užsiregistravusiesiems prieš karantiną yra perskambinama ir suderinamas naujas laikas.

Poliklinikos vadovė pabrėžė, kad artimiausiu metu bus perskambinta visiems iki karantino pas specialistą užsiregistravusiems pacientams, kurie dėl vienokių ar kitokių aplinkybių dar neturėjo galimybės atvykti į gydymo įstaigą.

Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje daroma viskas, kas įmanoma, ir stengiamasi, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams būtų suteiktos kuo greičiau ir kokybiškiau, o pacientas būtų patenkintas.