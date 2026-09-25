Paspirtukininkams – įspėjantis ženklas

Kadangi ženklas atsirado neseniai, Klaipėdos savivaldybė kol kas negali įvertinti, ar tai bus veiksminga.
„Šiuo metu dar neturime pakankamai duomenų įvertinti, kiek veiksmingas ženklas, draudžiantis elektrinių mikrojudumo priemonių eismą. Gyventojų pastebėjimų – nei teigiamų, nei neigiamų – dėl šio draudimo veiksmingumo taip pat nesame gavę. Situaciją stebėsime ir, prireikus, svarstysime galimybę įrengti papildomus draudžiamuosius ženklus kitose vietose. Kol kas sprendimų dėl jų įrengimo nėra priimta“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vedėja Lina Žemaitytė.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų duomenimis, šįmet nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 24 d. dėl galimų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų pažeidimų Klaipėdoje, Danės gatvėje ir Danės skvere yra gauti devyni pranešimai.
Įvairias priemones, skirtas dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolei, Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų nustatymui ir užkardymui, įvairių Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) padalinių policijos pareigūnai vykdo nuolatos, reaguojama ir į gyventojų pranešimus.
Vien Klaipėdos miesto PK pareigūnai Klaipėdoje, Danės skvere, šiais metais rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais vykdė tris tokio pobūdžio tikslines priemones, kurių metu buvo užfiksuota 16 įvairaus pobūdžio pažeidimų.
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, 2026 m. nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Klaipėdoje registruotas 201 elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų padarytas KET pažeidimas. Dauguma jų – dėl saugos šalmų nedėvėjimo.
„Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus pareigūnai ragina paisyti visų šių transporto priemonių eismą reglamentuojančių KET reikalavimų, atidžiai stebėti kelio ženklus ir vykdyti jų reikalavimus, dėvėti šalmus ir kitas jų saugumą bei matomumą gerinančias priemones“, – akcentavo pareigūnai.
Naujausi komentarai