Patirtis ligoninėje sukėlė šoką: teko vykti į Kauną

Kūdikiui leido antibiotikus
Jauna moteris į Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) Moters ir vaiko klinikos priėmimo skyrių praėjusių metų rugsėjo viduryje atvyko būdama 33 savaitę nėščia.
Vizito priežastis buvo nerimą kelianti – ji nebejautė vaisiaus judesių.
Gydytojai nusprendė nedelsti. Netrukus buvo atliktas cezario pjūvis, pasaulį išvydo vos dviejų kilogramų svorio kūdikis, kuris savaitę buvo laikomas intensyvios terapijos skyriuje.
Pasak savo nelinksmą patirtį paviešinusios moters, tik viena gydytoja nuoširdžiai rūpinosi mažyliu ir atsakydavo į visus mamai iškilusius klausimus.
Kiti, anot gimdyvės, nebendravo, praeidavo pro šalį, į klausimus teigė nežinantys atsakymo.
Mamai rūpėjo, ar pasitvirtino įtarimas dėl vaiko plaučių uždegimo. Mažylis gimė anemiškas, jam buvo perpiltas kraujas, leidžiami antibiotikai.
Po savaitės vaikelis buvo perkeltas į palatą ir netrukus jau ruošiamas vykti namo.
Mama prisiminė, kad atnešusi pasirašyti dokumentus gydytoja mažylio neapžiūrėjo ir nustebino sakydama, kad galbūt vaikas po gimimo buvo neteisingai pasvertas, paklaida – 500 gramų.
Sauskelnėse pamatė kraujo
Mamą ištiko siaubas, kai prieš pat išvykdama iš ligoninės ji nusprendė pakeisti vaikui sauskelnes ir pamatė, kad jis tuštinasi krauju. Mažylis darėsi blyškus ir vangus.
Naujagimis tuomet vėl pateko į intensyvios terapijos skyrių, mama jį vis maitino krūtimi.
Tyliai patarus vienai darbuotojai, tėvai nusprendė kuo skubiau važiuoti į Kauno klinikas.
„Tą dieną dirbusi gydytoja ukrainietė bijojo prie mūsų prieiti, pasakyti, kas vyksta, koks gydymas taikomas, kokios pasekmės mūsų gali laukti, tiesiog sakė, kad lauktume. Kai užsiminėme apie Kauno klinikas, mums buvo šiurkščiai atsakyta, jog nėra reikalo. Liepė laukti. O atsakymai – tik kitą dieną. Vaikas darėsi vis silpnesnis, paėmusi ant rankų jaučiau, kad jis – vis lengvesnis“, – pasakojo gimdyvė.
Moteris prisiminė sulaukusi ir skambučio, ją ragino neskubėti, tikinta, kad paprastai tokios situacijos baigiasi sėkmingai.
Tik tada, kai vaikelio tėvas prabilo pakeltu tonu, buvo organizuota kelionė į Kauną.
Moteriai didelę nuostabą sukėlė ir naujagimio rentgeno tyrimo procesas.
Kūdikis buvo paguldytas ant lentos, ją laikyti ir nejudėti liepta tėvui. Esą darbuotojos tuo metu ginčijosi nežinodamos, kokį įrangos jungiklį spausti.
Netrukus paaiškėjo, kad taip sunkiai daryta rentgeno nuotrauka Kauno klinikų nepasiekė, nes klaipėdiečiai jos nepersiuntė dėl techninių kliūčių.
Kaltino kompetencijos stoka
„Kaune mums iškart buvo paaiškinta, kas gali būti, koks gydymas taikomas, gydytoja maloniai prisistatė ir pasakė: „Džiaukitės, kad atvykote laiku.“ O kas būtų buvę, jei būtume atvykę kitą dieną? Kaip Klaipėdos gydytojai gali taip atsainiai žiūrėti į vos porą kilogramų sveriančio žmogaus gyvybę? Esame vis dar labai pikti, labai traumuoti šios patirties“, – su siaubu prisiminė rugsėjo įvykius jauna mama.
Jau kitą dieną tėvai sužinojo tikslią diagnozę – tai buvo sunki žarnyno liga, kuria sergant vaikelio negalima maitinti motinos pienu ar mišiniu.
Mažylio mama įsitikinusi, kad Klaipėdoje gydytojoms pritrūko kompetencijos tai pasakyti, o neišmanymas ir delsimas galėjo kainuoti gyvybę.
Jauna mama pasakojo į KUL vadovus nesikreipusi, nusprendė tiesiog paviešinti savo patirtį ir taip įspėti kitus tėvus.
Būtent todėl ligoninės vadovai sužinojo apie neišnešioto naujagimio bėdas ir tėvų išgyvenimus tik po Naujųjų metų, kai nuo minėtų įvykių jau buvo praėję trys mėnesiai.
Šiuo metu moteris labai džiaugiasi motinyste, vaikelis – sveikas, puikiai auga. Tėvai vis dar įsitikinę, kad ryžtingais veiksmais patys išgelbėjo savo atžalą.
Ligoninės komentaras
Klaipėdos universiteto ligoninės administracija atidžiai išnagrinėjo šeimos paviešintą patirtį. Nuoširdžiai apgailestaujame dėl tėvų patirto streso, nežinomybės ir sunkių emocinių išgyvenimų. Kiekvieno paciento, o ypač paties mažiausio, gyvybė ir sveikata yra mūsų aukščiausias prioritetas.
KUL deda visas pastangas, kad mūsų veikla būtų grindžiama paciento saugumu, aukščiausia klinikine kokybe ir atvira komunikacija. Šis atvejis mums yra itin skaudus indikatorius, rodantis sritis, kuriose privalome tobulėti.
Informuojame, kad ligoninės Moters ir vaiko klinikos administracija jau užmezgė tiesioginį ryšį su moterimi. Išnagrinėję situaciją, imamės visų būtinų priemonių, kad ateityje panašios patirtys nesikartotų. Pripažįstame, kad informacijos trūkumas ar medikų delsimas pateikti aiškius atsakymus yra nepriimtinas. Šį atvejį detaliai aptarėme su komanda, dar kartą akcentuodami bendradarbiavimo su pacientų artimaisiais svarbą.
Taip pat informuojame, kad naujagimio mamos laiške minima gydytoja KUL nebedirba. Su ja abipusiu susitarimu nutraukta darbo sutartis.
Dedame visas įmanomas pastangas, kad iš KUL Moters ir vaiko klinikos šeimos išvyktų tik su gera patirtimi. Suprantame, kad galutiniam tikslui pasiekti reikia šiek tiek laiko, tačiau esame tvirtai pasiryžę užtikrinti, kad Vakarų Lietuvos šeimos mūsų ligoninėje jaustųsi saugios ir išgirstos.
